En una convención de fantasía llevada a cabo en Londres, el actor Ian McKellen sorprendió a todos con un anuncio inesperado sobre la próxima El Señor de los Anillos: Frodo Bolsón y Gandalf van a aparecer en la próxima película centrada en Gollum, dirigida por Andy Serkis y producida por Peter Jackson, con estreno previsto para diciembre de 2027.
PERO ESO NO ES TODO
Ian McKellen reveló lo que todo fan de Tolkien esperaba: Vuelven Frodo y Gandalf
Ian McKellen adelantó que Frodo y Gandalf volverán en la nueva peli de El Señor de los Anillos. La historia se centra en la caza de Gollum y promete sorpresas.
El regreso de los grandes: Frodo y Gandalf están de vuelta
En un panel de For the Love of Fantasy que incluyó a Elijah Wood y Sean Astin (Frodo y Sam respectivamente), Ian McKellen, que encarnó al poderoso mago en las trilogías de El Señor de los Anillos y El Hobbit, soltó: "Hay un personaje llamado Frodo, y hay un personaje llamado Gandalf. Por lo demás, mis labios están sellados".
No aclaró si él mismo volverá como Gandalf ni si Wood retomará a Frodo, pero la forma en que lo dijo, junto a la presencia de los actores originales, habla bastante claro sobre la importancia de estos roles en la película. Y el anuncio de McKellen apunta a que la historia va a ser más ambiciosa de lo que parecía.
La película se va a centrar en Gandalf y Aragorn buscando a Gollum, pero podría servir de puente entre El Hobbit y la trilogía de El Señor de los Anillos, completando los huecos argumentales que Tolkien dejó en los apéndices.
Además, el proyecto tiene un plus: Serkis, quien interpreta a Gollum, dirige, mientras que Peter Jackson produce. Eso garantiza un cuidado estético y narrativo muy particular y eleva la expectativa sobre cómo se van a contar los hechos que preceden a la historia principal.
Según declaraciones de Serkis a Empire en 2025, la producción empezará en mayo de 2026 en Nueva Zelanda, con estreno previsto para el 17 de diciembre de 2027.
Cómo podrían cambiar la historia de Gollum (si los usan bien)
Tiene sentido que Frodo aparezca a nivel narrativo aunque la trama esté lejos de la Comarca. Podría empezar la película mostrando a Gandalf partiendo en su búsqueda o cerrarla con su regreso junto a Frodo tras rastrear a Gollum. Esto reforzaría la conexión con los eventos que desembocarán en La Comunidad del Anillo.
La relación entre Gollum y Frodo es uno de los ejes dramáticos más fuertes de la saga, y su inclusión permite que la historia no se limite a la persecución de Gollum, sino que también marque el primer contacto entre Frodo y la amenaza del Anillo.
Según rumores y análisis de Empire y la convención de Londres, la línea temporal podría extenderse hasta la secuencia de las Minas de Moria, permitiendo que nos reencontremos con Aragorn y otros miembros de la Comunidad.
Con McKellen y Wood probablemente retomando sus roles, Serkis al mando de la dirección y Jackson produciendo, La Caza de Gollum se perfila como más que un spin-off: una antesala que completa silencios de la saga y promete dar contexto a momentos que los libros dan a entender.
Para los fanáticos de la Tierra Media, es un regreso esperado y cargado de potencial, capaz de redefinir cómo se conectan los eventos entre las películas originales y la obra de Tolkien.
