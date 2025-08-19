Ian McKellen reveló lo que todo fan de Tolkien esperaba: Vuelven Frodo y Gandalf

Según declaraciones de Serkis a Empire en 2025, la producción empezará en mayo de 2026 en Nueva Zelanda, con estreno previsto para el 17 de diciembre de 2027.

Cómo podrían cambiar la historia de Gollum (si los usan bien)

Tiene sentido que Frodo aparezca a nivel narrativo aunque la trama esté lejos de la Comarca. Podría empezar la película mostrando a Gandalf partiendo en su búsqueda o cerrarla con su regreso junto a Frodo tras rastrear a Gollum. Esto reforzaría la conexión con los eventos que desembocarán en La Comunidad del Anillo.

La relación entre Gollum y Frodo es uno de los ejes dramáticos más fuertes de la saga, y su inclusión permite que la historia no se limite a la persecución de Gollum, sino que también marque el primer contacto entre Frodo y la amenaza del Anillo.

image La aparición de Frodo refuerza la conexión emocional con la saga y permite explorar su relación con Gollum. La película podría llegar hasta las Minas de Moria, integrando a otros miembros de la Comunidad del Anillo.

Según rumores y análisis de Empire y la convención de Londres, la línea temporal podría extenderse hasta la secuencia de las Minas de Moria, permitiendo que nos reencontremos con Aragorn y otros miembros de la Comunidad.

Con McKellen y Wood probablemente retomando sus roles, Serkis al mando de la dirección y Jackson produciendo, La Caza de Gollum se perfila como más que un spin-off: una antesala que completa silencios de la saga y promete dar contexto a momentos que los libros dan a entender.

Para los fanáticos de la Tierra Media, es un regreso esperado y cargado de potencial, capaz de redefinir cómo se conectan los eventos entre las películas originales y la obra de Tolkien.

