Qué actores de 'El Señor de los Anillos' volverán para 'La Guerra de los Rohirrim'

image.png Dominic Monaghan dio a entender que también va a ser parte de este nuevo proyecto. Monaghan había encarnado a Merry en las películas de Peter Jackson.

¿Estará Gandalf también?

A pesar de la cantidad de actores y personajes que regresan, uno de los más icónicos de la saga, Gandalf, no va a ser parte de La Guerra de los Rohirrim. Y la explicación es muy sencilla: la película se centra en eventos que pasaron cuando el mago apenas empezaba a rondar por la Tierra Media y no era famoso por su sabiduría o sus poderes. Aunque Gandalf no está presente en el conflicto descrito, su papel en la historia de Rohan es conocido por influir posteriormente en la lucha contra el Anillo Único.

image.png Uno de los personajes más populares de "El Señor de los Anillos", Gandalf, no saldrá en la película, debido a que para el momento en que transcurre la película, el mago no tenía impacto en los eventos de la Tierra Media.

La decisión de no incluir a Gandalf en esta película deja claro el enfoque específico de La Guerra de los Rohirrim en la batalla de Helm y el contexto histórico de Rohan, sin expandirse innecesariamente hacia las tramas de El Señor de los Anillos. La película no mencionará eventos o personajes importantes de la trilogía más allá de las referencias a Rohan, lo que permite que la historia se mantenga fiel a su propia narrativa.

