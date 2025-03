Lo nuevo de El Señor de los Anillos saldrá en 2027, ¿volverá Viggo Mortensen?

Un retraso con bastante sentido

"Sí, es deliberadamente la película puente y la historia que queríamos contar", explicó Boyens. También aclaró que la narrativa va más allá del personaje principal: "Se centra en Gollum/Sméagol, así que hay algo de historia de origen, pero cuando profundizás en ello, como ocurre con cualquier cosa que escribió el profesor Tolkien, ves las capas y capas de historia que hay debajo y cómo están todas interconectadas".

En diciembre de 2024, Boyens confirmó que Aragorn también aparecerá en la película. Si Viggo Mortensen no tiene interés en retomar el papel, probablemente se buscará a otro actor. "Eso dependerá enteramente de Viggo, de forma colaborativa, y estamos en una etapa muy temprana", comentó. " Hablé con Viggo, Andy habló con él, Peter Jackson habló con él, todos hablamos entre nosotros y, honestamente, no puedo imaginar a nadie más interpretando a Aragorn, pero será completa y enteramente decisión de Viggo".

Aunque "The Hunt for Gollum" se retrasó, los fans pueden disfrutar la película animada separada llamada "The War of the Rohirrim". Esta historia se desarrolla 183 años antes de la trilogía original y sigue al legendario rey de Rohan, Helm Hammerhand (interpretado por Brian Cox), quien, junto con su familia, debe defender su reino de un ejército invasor de Dunlendings. El proyecto está dirigido por Kenji Kamiyama a partir de un guion de Jeffrey Addiss, Will Matthews, Phoebe Gittins y Arty Papageorgiou.

La noticia del retraso seguramente decepcionará a los seguidores más fieles de la saga, quienes tendrán que armarse de paciencia para volver a ver al icónico personaje en la gran pantalla.

