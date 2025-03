Cruce en Diputados por tráfico de drogas y consumo: "Turbia vs. Falopero"

Los antecedes de la diputada de Milei

Los dichos de Soria fueron demostrados con la documentación correspondiente. El legislador de Río Negro mostró documentos que acreditan que la diputada había sido detenida por "tráfico de droga".

"Esto es una resolución de Estados Unidos, precisamente del Estado de Florida", había afirmado Soria desde su banca el pasado miércoles. Y mostró una documentación en la que se citaba: "Tráfico de cocaína: menos de 400 gramos a 150 kilogramos. Perfil de la delincuente: María Lorena Villaverde".

Qué desató la pelea entre Soria y Villaverde

Cabe destacar que su pelea con Villaverde se dio luego de que la libertaria cuestionara al "clan familiar" de Soria en Río Negro.

Por su parte, Villaverde había planteado inicialmente una cuestión de privilegio contra el kirchnerismo provincial y especialmente contra el llamado "clan Soria". "Voy a comenzar mencionando a la intendente de la ciudad de General Roca, María Emilia Soria, que hace de la mentira y del chamuyo un estilo propio y patentado", afirmó Villaverde, cuestionando además las responsabilidades del municipio en la paralización de obras sobre la ruta nacional 22.

"El amparo de uno de los hermanos del clan Soria fue lo que terminó por detener las obras en un tramo tan importante como el que va de Cervantes a Allen. Hoy la intendente trata de culpar cínicamente al gobierno nacional", aseguró la diputada libertaria.

En detalle, la detención de la hoy diputada se realizó en 2002 en Estados Unidos por tráfico de cocaína y que enfrenta investigaciones por lavado de dinero y estafas en Argentina.

Según Soria, la libertaria fue arrestada en Florida con 400 gramos de cocaína y su caso se encuadró en la categoría de narcotráfico. Además, aseguró que en 2017 su casa fue allanada por una causa de lavado de dinero y que existen denuncias por la venta fraudulenta de terrenos en Las Grutas, Río Negro. La diputada no respondió públicamente a las acusaciones.

Denuncia y desafío

De todos modos, antes del reciente escándalo, la dirigente de LLA ua se había cruzado con Soria e incluso advirtió que lo llevará a la Justicia. Además, lo desafío a realizar juntos un análisis de drogas.

Su cruce se dio en la sesión por Ficha Limpia, donde la libertaria defendió el accionar del gobierno nacional ante los incendios forestales en El Bolsón. En esa línea, acusó a la intendenta de Roca, María Emilia Soria, de brindar datos falsos y confundir a la población con fines electorales.

La respuesta de Martín Soria, quien es hermano de la intendenta, no tardó en llegar:

Soria señaló en ese momento que la diputada de La Libertad Avanza, pese a haber sido electa por Río Negro, "se vino a vivir al Tigre o algún country bien de esta gente de afuera que trabaja de viajar", en una clara alusión al narcotráfico. Y afirmó que Villaverde estuvo implicada en "causas de narcotráfico" a través de su expareja y vinculó su situación con la de otros detenidos por delitos similares en la provincia.

La diputada nacional desmintió todas las acusaciones que hizo Soria en el recinto. "Yo no tuve ningún exmarido detenido. Es todo una mentira. Y en todo caso, uno no elige de quién se enamora, pero sí también elige de quién se separa, ¿no? En todo caso (si fuese cierto) serían cuestiones que no atienden a mi persona", expresó.

"Yo con gusto me ofrezco y lo invito, incluso a ir juntos para hacernos los análisis ejemplificadores y reveladores para corroborar bien quién es el verdadero falopa", dijo en alusión a la vinculación con el narcotráfico que efectuó el exintendente de Roca.

