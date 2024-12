Confirman a Aragorn para 'La Caza de Gollum', ¿pero vuelve Viggo Mortensen?

¿Se podría reemplazar a Aragorn?

Tener a otro actor haciendo de Aragorn podría parecer chocante, más teniendo en cuenta que Ian McKellen, Elijah Wood y Andy Serkis ya están comprometidos a volver como Gandalf, Frodo y Gollum, respectivamente. La posibilidad de un recast no está descartada, pero no es la opción ideal. "Sospecho que si decide no hacerlo, igual querríamos que estuviera muy involucrado", mencionó Boyens, sugiriendo que Mortensen podría ayudar a elegir a su sucesor o colaborar en soluciones digitales.