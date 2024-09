'La Caza de Gollum': Ian McKellen fue convocado para volver como Gandalf

¿Ian McKellen se pone de nuevo la túnica de Gandalf?

Ian McKellen, quien inmortalizó al mago Gandalf en las trilogías de El Señor de los Anillos y El Hobbit, volvió a encender la emoción entre los fanáticos de la saga al revelar que los productores de un nuevo proyecto titulado La Caza de Gollum lo invitaron a retomar su emblemático rol. Durante una entrevista reciente con el medio The Big Issue, McKellen mencionó que, a pesar de sus 85 años y de estarse recuperando de una caída en el escenario, sigue siendo considerado para el papel. "Me acaban de decir que habrá más películas y que Gandalf estará involucrado y esperan que yo lo interprete. ¿Cuándo? No lo sé. ¿Cuál es el guión? Aún no está escrito. ¡Así que más vale que se apuren!", comentó el actor británico.