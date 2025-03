Atención Vaca Muerta: Petróleo a US$ 50 es pésimo para el shale

Bloomberg: "El personaje clave del esquisto (N. de la R.: fracking), Harold Hamm, no se anda con rodeos: si los precios del petróleo se mantienen tan bajos, la perforación en algunos de los preciados yacimientos de esquisto de USA podría paralizarse. En su intervención en la CERAWeek, de Houston (Texas, USA), el fundador de Continental Resources advirtió que, con el petróleo rondando los US$ 65 por barril, muchos yacimientos estadounidenses ya se encuentran en terreno inestable. "Cuando el precio del petróleo está por debajo del coste de suministro, no se puede 'perforar, perforar, perforar'. Eso te paraliza" (...)". La gente de Vaca Muerta debería analizar estos dichos.