Un Cromañón en Macedonia: 59 jóvenes murieron por incendio en club nocturno

"Es una tragedia catastrófica", indicó un operador telefónico de uno de los hospitales que recibió a las víctimas. De los 155 heridos, 27 se encuentran en estado crítico, conectados a respiradores y luchando por sus vidas. Al menos 13 de los casos más graves fueron trasladados a hospitales de Tesalónica, Grecia, para recibir tratamiento especializado.

La investigación reveló que el club Pulse operaba ilegalmente con licencias falsas y sin los permisos correspondientes. "Más de 20 personas son sospechosas de irregularidades", afirmó Toshkovski, añadiendo que 15 de ellas ya están siendo interrogadas por la policía.

Entre los detenidos se encuentra uno de los principales organizadores del club, señalado como responsable directo del fatal incendio. También están implicados el ex secretario de Estado del Ministerio de Economía, un alto funcionario de dicho ministerio y el ex director regional de protección y rescate, junto con tres empleados de esa institución.

