"Contra las cuerdas": Casa Rosada enfrenta al menos 8 amenazas en semana que inicia el 17/3

El dinero no aparece (más de US$ 100 millones) y por eso avanza en el parlamento la intención de crear una comisión que cite a declarar a Karina Milei, secretaria general de la presidencia ya que ella habría sido quien estuvo en contacto con los intermediarios que organizaron desde Buenos Aires y Estados Unidos la estafa.

image.png Milei y $LIBRA, la pesadilla continúa

3-La City se vio conmovida el viernes 14/3

En medio de una ola de rumores negativos se disparó la demanda de dólares a futuro y el Banco Central debió sacrificar US$ 474 millones).

Los inversores buscaron cubrirse de una potencial devaluación próxima y obligaron a la mencionada entidad crediticia a un sangría muy pronunciada en una sola rueda.

image.png

4-La CGT salió de su letargo y anunció un paro

Se concretará el 8 de abril pero ya comienza a ser fogoneado en cada uno de los gremios que conforman la central obrera.

Las dificultades económicas (Argentina tiene el segundo peor salario mínimo de sudamérica) y la feroz represión a jubilados y manifestantes sacudió la modorra de los sindicalistas.

image.png La CGT anuncia paro general para 8/4

5-Advertencias por el DNU sobre acuerdo con el Fondo Monetario

El recinto de los senadores tiene un claro tinte opositor pero la cámara baja era hasta hace poco el reaseguro para sostener los Decretos de Necesidad y Urgencia de Javier Milei.

Como se sabe, al oficialismo le alcanza con que uno de los dos cuerpos legislativos sostenga con un tercio los DNU.

Sin embargo, como ocurriera con la fallida llegada de $ 100.000 millones para la SIDE, quedó demostrado que la oposición puede juntar dos tercios en ambos recintos y dar por tierra ese instrumento.

Si esto ocurriera con el DNU sobre el entendimiento con el FMI, los funcionarios que se desempeñan en Balcarce 50 estarían muy complicados.

La Coalición Cívica es uno de los pocos sectores opositores que acompañan al oficialismo.

image.png

6-Facultades delegadas

El oficialismo será puesto otra vez contra las cuerdas cuando se intente votar un emplazamiento para eliminar las facultades delegadas del presidente y confirmar la composición de la Comisión de Juicio Político.

Sin esas facultades se le complicará el día a día a los libertarios y si se activara un juicio político entraríamos en una pesadilla similar a la que vivieron hace poco Perú y Ecuador, donde sus presidentes Pedro Castillo y Guillermo Lasso terminaron desplazados.

image.png Martín Menem y Karina Milei quieren correr a Marcela Pagano de la presidencia de la Comisión de Juicio Político

7-Podrían voltear pliegos de Lijo y García Mansilla

El juez federal Ariel Lijo tiene dictamen de comisión y por lo tanto su designación en la Corte Suprema (hecha por decreto presidencial) podría analizarse en la cámara de senadores.

El resultado es completamente incierto ya que muchos representantes de las provincias se niegan a decir cómo votarían cuando llegue el momento crucial.

En el caso de Manuel García Mansilla se aprobaría un dictamen de comisión y enviarían la nominación al pleno. Por el momento, ningún analista cree que este constitucionalista se encuentre en condiciones de reunir una mayoría calificada para ser aprobado.

image.png Las designaciones de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla podrían recibir reveses en la cámara de senadores

8-Cancelan vuelo a España pero ratifican viaje a Israel

Javier Milei, tenía programado viajar el 21/3 a la península ibérica para recibir un premio otorgado por una organización de derecha: “Fundación Club de los Viernes”.

Sin embargo, su visita ha sido aplazada porque el primer mandatario sostiene que existe en Argentina un supuesto “intento de golpe de Estado”.

image.png La Casa Rosada confirmó que fue aplazado el viaje de Milei a España

Como contrapartida, no suspendió su periplo a Tel Aviv donde firmará un Memorándum de Entendimiento en materia de cooperación en la lucha contra el terrorismo con el primer ministro Benjamín Netanyahu.

La duración de la estadía es bastante insólita para un presidente con una pesada agenda en su propio país: permanecerá durante cuatro días acompañado por su hermana y secretaria General, Karina Milei y el canciller Gerardo Werthein.

El primer ministro de Israel se encuentra en una situación muy delicada: busca destituir a Ronen Bar, jefe de la agencia de inteligencia Shin Bet pero el funcionario apuntado afirmó en un comunicado que tiene la intención de cumplir con ciertas responsabilidades antes de dejar su cargo.

image.png

Resumiendo: Milei arribará a una nación que está transcurriendo una tregua muy frágil con Hamas y sumida en luchas intestinas volcánicas.