Volvió Sergio Massa prometiendo el triunfo de Leandro Santoro en CABA

Mucho amagó pero no se decidía Sergio Massa a regresar al protagonismo político, luego de su derrota ante Javier Milei en el balotaje electoral 2023. El ex ministro de Economía y su esposa, Malena Galmarini, promovieron un evento de su mermado espacio político, Frente Renovador-una gran promesa en 2013 que, desde entonces, se fue licuando en cada comicio y hoy día es casi una colectora del Partido justicialista-, oportunidad en la que cuestionó a Milei y reprochó a colegas de ruta su "derrotismo", aunque no los identificó.