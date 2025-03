Ridículo: Javier Milei quiere ir a Israel en la peor crisis política de Tel Aviv

Javier Milei no tiene la más pálida idea de política exterior. Quizás por ese motivo nunca consiguió que Donald Trump lo reciba en la Sala Oval sino solamente en eventos sociales. Es una demostración que para Trump, Milei es un personaje simpático y pintoresco pero no un 'player geopolítico'. Milei corrobora su ignorancia en el viaje a Israel que, además, demuestra que el canciller Gerardo Werthein es un relacionista público aceptable pero no un diplomático.