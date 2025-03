Jaque al mito fundacional del orden

Bullrich abundó en información falsa. Dijo que Grillo fue candidato del intendente Julián Álvarez en Lanús y que era empleado del municipio. Álvarez desmintió esto último, y el padre de Grillo hizo lo propio respecto de la supuesta candidatura. También afirmó que su hijo trabaja en el Hospital Evita de Lanús, a donde accedió por disposición del gobierno bonaerense. Grillo sí se desempeñó en el municipio como “coordinador administrativo”, de acuerdo a un decreto de 2020 publicado por el sitio chequeado.com y que lleva la firma del entonces intendente Néstor Grindetti, quien no fue otro que el candidato de Bullrich a gobernador bonaerense en las elecciones de 2023 en el que ella fue la postulante presidencial de Juntos por el Cambio y salió tercera, detrás de Sergio Massa y Milei.

Secuencia completa del disparo a Pablo Grillo.

Ya tiene que estar identificado.



La mala praxis policial fue el argumento de la jueza porteña Karina Andrade para liberar a 114 de los 124 detenidos que el operativo tuvo como resultado. Además de ponderar el derecho a la protesta como objeto de protección, la magistrada hizo en su fallo hincapié en la “comunicación deficitaria” con la que llegaron los detenidos, sobre los que, dijo, “no se aclararon las circunstancias de detención ni los motivos, al menos con algún tipo de detalle". También sostuvo que "ninguna de las personas detenidas lo fue bajo la imputación de delitos de portación de armas de fuego, lesiones o incendio a bienes públicos". Esto le valió el ataque del Gobierno, que anticipó que la denunciará por mal desempeño en el Consejo de la Magistratura porteño, y mediante operaciones de prensa inició una campaña de desprestigio en su contra. El diario Clarín la bautizó en una nota sin firma como “la jueza camporista”, al apuntar que fue promovida por la diputada, sindicalista judicial y militante de la agrupación ultra K Vanesa Siley.

Sin embargo, otra nota de Clarín, en este caso firmada por Daniel Santoro, parece desmentir aquella caracterización. Santoro recoge la denuncia del legislador de la CC Facundo del Gaiso sobre un supuesto histórico acuerdo entre el actual titular de la AGN y dirigente peronista de la Capital Federal, Juan Manuel Olmos, y el binguero y operador judicial Daniel Angelici para designar jueces. Esos padrinazgos también fueron consignados por Hernán Capiello en el perfil que trazó de Andrade en el diario La Nación y en el que señala que la jueza está “bien conceptuada entre sus colegas”. La nota de Santoro, en tanto, agrega otro elemento revelador: Andrade no tuvo el aval de la legislatura para convertirse en jueza, sino que esto sucedió porque transcurrieron 60 días desde que la Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control del cuerpo deliberante aprobó su pliego, condición suficiente para que quede “nombrada en forma legal”. La presidente de la Junta de Ética es María Luisa ‘Marilú’ González Estevarena, una diputada que responde a Bullrich y que recientemente, junto a otros legisladores bullrichista, se fusionó con el bloque de LLA.

Además de su destitución, Bullrich quiere que la jueza vaya presa. Para eso la denunciará por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y de prevaricato. La ministra ya denunció por sedición y asociación ilícita a un grupo de personas sindicadas como “barras”. El periodista Gustavo Grabia, especialista en el tema de las barras bravas de los clubes de fútbol, afirmó que de los 5 señalados por el ministerio de Seguridad, 2 no pertenecen a ninguna facción. Se trata de Hugo Bellón, dirigente de ATE y expresidente de Nueva Chicago hasta finales de 2023, quien tuvo problemas con la barra del club; y Gastón Ruiz, un hincha del mismo cuadro, pero cuya identidad no se corresponde con la imagen difundida por la cartera de Bullrich. Ruiz aseguró además que no participó de la marcha. De los otros 3 señalados, Grabia confirma que 2 integran la barra de Deportivo Español y que uno de ellos, Roberto Cajal, pertenece a la jefatura; el 3ro es Carlos Román, también hincha de Chicago y que aparece en la base de datos del derecho de admisión impuesto en agosto de 2024 y por una duración de dos años. De todas formas, Grabia señala que no se difundieron imágenes de ninguna estas personas cometiendo ilícitos. También llama la atención la proporción: Bullrich bautizó la movilización como “la marcha de los barras”, pero apenas 3 personas tendrían esa caracterización entre el centenar de detenidos que dejó el operativo.

Bullrich también involucró en su denuncia a 2 intendentes peronistas: Fernando Espinoza, de La Matanza, y Federico Otermín, de Lomas de Zamora. Según la ministra, micros con barras partieron desde sus respectivas municipalidades. Los jefes comunales rechazaron las acusaciones. La narrativa que impulsa Bullrich es que la movilización tuvo como objetivo “desestabilizar” al Gobierno. “Vinieron dispuestos a matar”, dijo, mientras que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, habló de “una especie de golpe de Estado”. El fiscal que quedó a cargo de la denuncia, Franco Picardi, le pidió al ministerio de Seguridad pruebas documentales de la participación de los denunciados en la supuesta trama golpista, que tuvo como sorpresiva contradictora a la vicepresidente Victoria Villarruel, quien desestimó un cariz destituyente de la marcha, en la que vio un mero "ejercicio de la democracia", más allá de que repudió la violencia.

Javier Milei, en cambio, defendió el operativo (diferenció a los “buenos de azul” de “los hijos de puta que andan con las caras tapadas") y reivindicó a Bullrich, a quien sentó a su lado durante su discurso en Expoagro y le adjudicó “sostener los valores de la República”. Sin embargo, la funcionaria habría pagado un costo ante la opinión pública. Según un estudio de la consultora AdHoc, que hace seguimientos en redes sociales, los sucesos frente al Congreso generaron el mayor pico de “menciones digitales” a la ministra de Seguridad en lo que va de 2025, dentro de lo que se registró una “negatividad alta” del 51%. No obstante, este fenómeno no se trasladó directamente a la imagen digital del Presidente, quien viene sufriendo un desgaste en su reputación por un cúmulo de acontecimientos, que van desde el discurso homofóbico en el Foro de Davos al escándalo de la criptoestafa, que la oposición busca investigar desde el Congreso. Para eso logró que comisiones de la Cámara de Diputados traten pedidos de interpelaciones y de la conformación de una unidad de investigación que luego sean aprobados por mayoría simple en el recinto. En el Senado, en tanto, podría propinarle otro revés en los próximos días con el eventual rechazo de las nominaciones de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla a la Corte Suprema. Ambos pliegos quedaron en condiciones de ser votados en el recinto. García-Mansilla asumió en comisión por decreto en el máximo tribunal, pero renunciaría si su pliego no reúne los 2 tercios requeridos para su ratificación, a pesar de que la Casa Rosada sostiene que su permanencia en la Corte está blindada hasta fin de año.

Las publicaciones sobre la Ministra registraron una negatividad alta del 51%.



Milei estuvo en Bahía Blanca, donde un temporal causó una inundación que dejó hasta ahora 16 muertos, desaparecidos, evacuados y la ciudad destruida. Viajó de forma sorpresiva, se reunió con el intendente local, Federico Susbielles, pero no se mostró con los damnificados. Se especuló con que quiso evitar escraches como los que sufrieron Bullrich y el ministro de Defensa, Luis Petri. En ese caso, no le falló el olfato, dado que un vecino expresó su bronca contra el mandatario, aunque a la distancia. El Gobierno luego anunció un fondo de $200 mil millones para asistir a los afectados de manera “directa y sin intermediarios”. El anuncio no dejó de tener ingredientes políticos: sirvió para reivindicar el “equilibrio fiscal” que permitió la disponibilidad de recursos, y para acusar a Axel Kicillof de hacer un uso electoralista de la tragedia. El gobernador había pedido que parte de la nueva deuda con el FMI se invierta en la reconstrucción de Bahía Blanca.

El nuevo programa con el Fondo fue autorizado por DNU, aunque no se conoce su contenido pero sí su finalidad: el pago de la deuda del Tesoro con el Banco Central. Se conjetura que todavía está en discusión el esquema cambiario que incluirá el programa. El economista Ricardo Arriazu, defensor del modelo de Milei, estimó que incorporará un sistema de flotación entre bandas, con máximos y mínimos para su intervención, como se fijó durante el gobierno de Macri. Arriazu también arriesgó que hay diferencias de criterios entre Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, respecto a cuál debe ser el esquema cambiario. Las apreciaciones que el economista hizo en el Jockey Club habrían motivado la volatilidad en la rueda del viernes, cuando el BCRA vendió US$474 millones en el mercado, la cifra más alta en lo que va del año, y se disparó la demanda de dólar futuro, ante la expectativa de una devaluación mayor al 1% mensual que fijó el Gobierno.

