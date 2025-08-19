Gimena Accardi admitió lo que todos sospechaban: "Me mandé una cagada"

Embed LA VERDAD DETRÁS DE LA SEPARACIÓN DE NICO VÁZQUEZ Y GIME ACCARDI



"Ella estaba saliendo con otra persona desde hacía un tiempo"



Cc #LAM en América TV @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/uhy9Z4Kexa — América TV (@AmericaTV) August 19, 2025

La confesión de Gimena Accardi en primera persona

Lo que faltaba era la voz de ella. Y finalmente llegó. Este martes, en OLGA, Accardi asumió parte de lo que se dijo en televisión: "En 18 años uno comete errores. Yo cometí uno. Me mandé una cagada malísima y me hago cargo de una parte de lo que se dijo ayer. Porque sí es cierto lo que se dijo ayer la mitad de las cosas, y la otra mitad no, y de eso no me voy a hacer cargo".

Embed GIME ACCARDI EN OLGA: “YO COMETÍ UN ERROR. ME MANDÉ UNA CAGADA” #SeriaIncreible pic.twitter.com/3LLSlOOAvi — Real Time (@RealTimeRating) August 19, 2025

La actriz añadió: "Sí en la pareja soy la responsable de haberse mandado una cagada en estos 18 años. Di las explicaciones a mi marido (Nico Vázquez) que era la persona que se las tenía que explicar. Del otro lado hubo entendimiento, me perdonó, me miró los ojos y me dijo ‘Yo te sigo amando. Esto a vos no te define’. Pero en una relación que venía mal y estábamos en crisis hace un año con idas y vueltas no es el causante esto, pero sí fue un poco el detonante".

image En Olga, Accardi admitió un error y habló de perdón. Reconoció que la relación ya estaba en crisis y que su “cagada” fue el detonante final.

Con esas palabras, Accardi desarmó la fantasía de la pareja indestructible y le dio otra capa al relato: no hubo un solo motivo, sino una suma de desgaste, crisis y un error que terminó de dinamitar lo que ya estaba roto.

Hoy, la separación no se puede leer como un simple "fin del amor". Es más bien el final de un proyecto en común que marcó a toda una generación de seguidores y que ahora deja al descubierto lo que tantas veces se oculta: que incluso en las historias más admiradas, la fragilidad siempre estuvo ahí, esperando el momento de salir a la luz.

--------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

La miniserie de solo 4 capítulos que arrasa en Netflix y te atrapa desde el inicio

Argentina suma un nuevo "elefante blanco" a su larga lista de obras inconclusas

Déficit financiero, otra luz roja para Javier Milei en plena campaña

Nueva estación de trenes en CABA: dónde se construirá y todos los detalles

Embarque histórico de Rosario al mundo: De qué se trata