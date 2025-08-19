Nicolás Vázquez y Gimena Accardi ya no son la pareja perfecta que muchos idealizaban: su separación, después de 18 años juntos, abrió una caja de Pandora de secretos incómodos. En el medio apareció el nombre de Andrés Gil y, de rebote, el de Candela Vetrano, dejando a todos hablando de una ruptura que parece tener más de un capítulo oculto.
DESTAPADA LA CAJA DE PANDORA
Gimena Accardi admitió lo que todos sospechaban: "Me mandé una cagada"
Gimena Accardi confesó que cometió errores en su relación con Nicolás Vázquez, contó cómo lo habló con él y aclaró qué era verdad y qué no.
La grieta entre la versión oficial la ruptura y lo que se sabía en los pasillos
Cuando en julio Gimena Accardi y Nico Vázquez anunciaron su separación tras 18 años juntos, lo hicieron con un comunicado prolijo y sin espacio para el escándalo. Hablaron de "caminos distintos" y dejaron claro que seguían queriéndose. Pero con el tiempo, ese cierre perfecto empezó a hacer agua.
En LAM (América TV), Ángel de Brito aseguró: "Nico Vázquez comprobó que Gimena Accardi tenía una relación con otra persona". Según el conductor, no fue un desliz pasajero sino un vínculo sostenido: "Llevaba un tiempo largo". Lo más fuerte es que, de acuerdo con lo que dijo en el programa, el actor encontró pruebas y ella lo admitió.
El tema no tardó en escalar: en redes, muchos usuarios señalaron a Andrés Gil, pareja de Candela Vetrano (con quien tiene un hijo de 9 meses) y compañero de elenco de Accardi. Aunque en LAM no dieron nombres, el dato corrió como la pólvora y Gil llegó a ser tendencia en X. Para colmo, Accardi le puso un "me gusta" a un posteo romántico del actor dedicado a Vetrano, lo cual reforzó las sospechas.
A la par, se conoció que Nico llegó a llamar llorando a Yanina Latorre para desahogarse. "Está viviendo un infierno", contó la panelista. El círculo íntimo, según De Brito, ya estaba al tanto y tanto el equipo de Rocky (obra de Vázquez) como el de En otras palabras (donde actúa Accardi) convivían con la tensión.
La confesión de Gimena Accardi en primera persona
Lo que faltaba era la voz de ella. Y finalmente llegó. Este martes, en OLGA, Accardi asumió parte de lo que se dijo en televisión: "En 18 años uno comete errores. Yo cometí uno. Me mandé una cagada malísima y me hago cargo de una parte de lo que se dijo ayer. Porque sí es cierto lo que se dijo ayer la mitad de las cosas, y la otra mitad no, y de eso no me voy a hacer cargo".
La actriz añadió: "Sí en la pareja soy la responsable de haberse mandado una cagada en estos 18 años. Di las explicaciones a mi marido (Nico Vázquez) que era la persona que se las tenía que explicar. Del otro lado hubo entendimiento, me perdonó, me miró los ojos y me dijo ‘Yo te sigo amando. Esto a vos no te define’. Pero en una relación que venía mal y estábamos en crisis hace un año con idas y vueltas no es el causante esto, pero sí fue un poco el detonante".
Con esas palabras, Accardi desarmó la fantasía de la pareja indestructible y le dio otra capa al relato: no hubo un solo motivo, sino una suma de desgaste, crisis y un error que terminó de dinamitar lo que ya estaba roto.
Hoy, la separación no se puede leer como un simple "fin del amor". Es más bien el final de un proyecto en común que marcó a toda una generación de seguidores y que ahora deja al descubierto lo que tantas veces se oculta: que incluso en las historias más admiradas, la fragilidad siempre estuvo ahí, esperando el momento de salir a la luz.
