Rafael Ferro reveló su "pandemia laboral": Uber, ansiedad y un llamado inesperado

image Rafael Ferro trabajó como chofer de Uber durante siete meses sin proyectos, usando los viajes para generar ingresos y manejar la ansiedad. Incluso una usuaria de Twitter contó que el actor la levantó de un recital.

El volantazo que lo llevó a trabajar con Tini Stoessel

El cambio en la historia de Ferro llegó casi por casualidad. Mientras realizaba un viaje desde Retiro hacia Aeroparque, recibió la llamada que confirmaba su participación en Quebranto: "Estaba por dejar al pasajero y me dicen: ‘che, te quieren a vos’. Tuve esa suerte", relató el actor en la entrevista con Fabián Casas para Picnic Extraterrestre.

image Mientras hacía un viaje, Ferro recibió la llamada que lo eligió para Quebranto, cambiando su carrera y economía. La historia refleja resiliencia y cómo la paciencia puede abrir oportunidades inesperadas.

La serie, grabada en México, lo ubica como el padre de Miradan, el personaje de Tini Stoessel, y representa un salto profesional y económico: "Pasé de chofer a ganar muy bien, porque cuando te pagan, te pagan bien afuera". Más allá del dinero, Ferro destaca la enseñanza personal: aprender a manejar la incertidumbre, valorar la rutina y reconocer que incluso los momentos más humildes pueden preparar el terreno para oportunidades grandes.

Su historia se volvió viral tanto por la fama de Tini como por la humanidad de un actor que supo reinventarse en las calles de Buenos Aires, entendiendo que la resiliencia y la paciencia son parte de la carrera artística. En un contexto donde muchos profesionales culturales enfrentan parates prolongados, el relato de Ferro conecta con la realidad de la industria y con la experiencia cotidiana de quienes buscan salir adelante pese a las dificultades.

