El actor Rafael Ferro pasó meses sin trabajo y terminó manejando Uber para llegar a fin de mes. De repente, recibió la llamada que lo iba a cambiar: compartir pantalla con Tini Stoessel en la nueva serie de Disney+, Quebranto. Lo que parecía un trabajo de paso se terminó convirtiendo para el artista en un respiro emocional y profesional.
"ERA COMO UN ANSIOLÍTICO"
Rafael Ferro reveló su "pandemia laboral": Uber, ansiedad y un llamado inesperado
El actor Rafael Ferro pasó varios meses sin trabajo y manejando Uber antes de recibir la llamada que lo llevó a protagonizar Quebranto con Tini Stoessel.
Cómo manejar un Uber le salvó la cabeza a Rafael Ferro
Rafael Ferro nunca ocultó la tensión de esos meses: "Tenés mucho tiempo libre y no sabés cómo llenarlo. Llevaba a mis hijos a la plaza, pero la plata no alcanzaba", contó en el programa Picnic Extraterrestre. Para mantenerse, se anotó en Uber y comenzó a manejar por Buenos Aires, un oficio totalmente distinto al de la actuación pero que le permitió reconectar con la rutina y su vida cotidiana.
El trabajo de chofer no iba solo por lo económico. Para Ferro, los viajes nocturnos tenían un efecto terapéutico: "Era domingo a la noche, llovía, y yo salía a manejar. Para mí era como un ansiolítico". La experiencia le enseñó a lidiar con la ansiedad que genera la falta de proyectos, algo que muchos actores enfrentan en un mercado como el argentino, donde los contratos pueden ser temporales y la continuidad es incierta.
El actor también convirtió la situación en un juego: cuando los pasajeros lo reconocían, él les decía que estaba interpretando a un chofer de taxi porteño, "para zafar".
Entre ellos, una usuaria de X relató su experiencia tras un recital de Emilia Mernes: "Post Movistar de Emilia con mi amigo nos pedimos un Uber. La cuestión es que viene una camioneta -topísima- y el chofer nos saluda. Yo lo veo por el espejo y enseguida se me hizo conocido". La historia viralizó su humildad y su profesionalismo, mostrando que incluso en un trabajo común, Ferro mantenía intacta su dedicación.
El volantazo que lo llevó a trabajar con Tini Stoessel
El cambio en la historia de Ferro llegó casi por casualidad. Mientras realizaba un viaje desde Retiro hacia Aeroparque, recibió la llamada que confirmaba su participación en Quebranto: "Estaba por dejar al pasajero y me dicen: ‘che, te quieren a vos’. Tuve esa suerte", relató el actor en la entrevista con Fabián Casas para Picnic Extraterrestre.
La serie, grabada en México, lo ubica como el padre de Miradan, el personaje de Tini Stoessel, y representa un salto profesional y económico: "Pasé de chofer a ganar muy bien, porque cuando te pagan, te pagan bien afuera". Más allá del dinero, Ferro destaca la enseñanza personal: aprender a manejar la incertidumbre, valorar la rutina y reconocer que incluso los momentos más humildes pueden preparar el terreno para oportunidades grandes.
Su historia se volvió viral tanto por la fama de Tini como por la humanidad de un actor que supo reinventarse en las calles de Buenos Aires, entendiendo que la resiliencia y la paciencia son parte de la carrera artística. En un contexto donde muchos profesionales culturales enfrentan parates prolongados, el relato de Ferro conecta con la realidad de la industria y con la experiencia cotidiana de quienes buscan salir adelante pese a las dificultades.
