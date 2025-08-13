urgente24
Drag queens cuestionan a los actores de Harry Potter y estallan las redes

Harry Potter vuelve en audiolibros y un elenco increíble. La idea no le gustó a una referente drag queen que criticó a los actores por unirse al proyecto.

13 de agosto de 2025 - 12:11
Harry Potter vuelve a la escena con un nuevo audiolibro y un elenco reconocido, pero la cosa ya genera polémica. Algunas drag queens y activistas trans cuestionan a los actores por participar, mientras los seguidores de la saga esperan descubrir cómo sonará esta versión completa. Parece que la magia literaria ahora vuelve con debates culturales que no terminan nunca.

Hogwarts en audio: Actorazos, voces y polémica

Audible, junto a Pottermore Publishing, presentó "Harry Potter: The Full-Cast Audio Editions", una versión con más de 200 voces recreando el mundo de Hogwarts. El casting incluye un listado de actores destacados, como Hugh Laurie como Dumbledore, Riz Ahmed como Snape y Matthew Macfadyen como Voldemort, mientras que Arabella Stanton repite como Hermione tanto en los audiolibros como en la serie de HBO. Además, Frankie Treadaway y Max Lester serán las voces de Harry y Ron en la primera etapa.

Audible lanza los audiolibros de Harry Potter con un elenco de lujo, incluyendo Hugh Laurie y Matthew Macfadyen. La participación de algunos actores genera críticas por la postura anti-trans de Rowling.

El proyecto no tardó en generar polémica. Kate Butch, de Drag Race UK, criticó vía Twitter a algunos de los actores que participan: "Creo que si fuiste jurado invitado en quizás la temporada menos cis de Drag Race UK, no deberías estar haciendo esto. Increíblemente decepcionada por el resto". Recordemos que Rowling mantiene una postura anti-trans que sigue generando rechazo en sectores de la audiencia y parte del mundo artístico.

Michelle Gomez, conocida por Doctor Who, también provocó debate en su rol como McGonagall, entre quienes ven un paralelo con su personaje anterior, Missy, interpretado como una mujer trans. Incluso actores que no se pronuncian abiertamente, como Katherine Parkinson (Molly Weasley), reconocen que entrar en el debate puede ser complicado: “No quiero sumar a ese debate, estoy encantada de sumarme al mundo mágico”.

Harry Potter hoy, entre la nostalgia y la controversia

Otros miembros del elenco reflexionan con más matices. Nick Frost, que va a hacer de Hagrid, dijo: "Rowling tiene derecho a su opinión. Pero tal vez no debería pasar desapercibida… Deberíamos educarnos". Esa frase resume algo central: la saga ya no es una saga de cuentos para chicos, sino un fenómeno cultural que obliga a los actores a medir cada paso.

Algunos actores, como Nick Frost, reflexionan sobre la ética y la responsabilidad frente al debate. La saga mantiene las versiones clásicas y sigue siendo un fenómeno cultural cargado de discusión.

Al mismo tiempo, Audible mantiene las narraciones clásicas de Jim Dale y Stephen Fry, que acumulan 1,8 mil millones de horas de escucha. Esto asegura que los fanáticos puedan disfrutar de la versión original mientras se acercan a esta nueva interpretación, más cinematográfica y coral.

La primera entrega, Harry Potter y la piedra filosofal, se estrena el 4 de noviembre de 2025, seguida por los otros títulos cada mes. La saga sigue demostrando que no es solo la historia de la magia, sino también un espacio donde los debates sobre ética, representación y responsabilidad artística están tan presentes como los hechizos.

