Drag queens cuestionan a los actores de Harry Potter y estallan las redes

image Algunos actores, como Nick Frost, reflexionan sobre la ética y la responsabilidad frente al debate. La saga mantiene las versiones clásicas y sigue siendo un fenómeno cultural cargado de discusión.

Al mismo tiempo, Audible mantiene las narraciones clásicas de Jim Dale y Stephen Fry, que acumulan 1,8 mil millones de horas de escucha. Esto asegura que los fanáticos puedan disfrutar de la versión original mientras se acercan a esta nueva interpretación, más cinematográfica y coral.

La primera entrega, Harry Potter y la piedra filosofal, se estrena el 4 de noviembre de 2025, seguida por los otros títulos cada mes. La saga sigue demostrando que no es solo la historia de la magia, sino también un espacio donde los debates sobre ética, representación y responsabilidad artística están tan presentes como los hechizos.

---------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

La miniserie de 5 capítulos ideal para maratonear

$LIBRA vuelve, pese a Milei: La oposición intenta reactivar la Comisión

Con Garbarino, "en veremos", otra reconocida cadena de electrodomésticos cerró todos sus locales

Intención de voto sección por sección, y ¿cómo se definirá quién ganó en PBA?

Banco Santander cierra sucursales y despide empleados en varias provincias