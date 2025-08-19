La nueva miniserie que rompe los rankings y dejó a todos sin palabras

El fenómeno de Éramos mentirosos también muestra un patrón de consumo: la audiencia responde a historias de suspenso bien construidas, con personajes complejos y dilemas morales claros. En ese sentido, The Wrap resume la experiencia: "Una serie divertida, rápida y fácil de digerir, que culmina con un final agridulce que dejará a los espectadores emocionalmente satisfechos, y puede que incluso llorando".

En definitiva, Éramos mentirosos nos trae una historia repleta de misterio, romance adolescente y un guion que respeta la inteligencia del público. Es un ejemplo de que los dramas juveniles pueden ser intensos, emocionales y, sobre todo, imposibles de dejar de mirar.

Embed

-------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

La miniserie que te va a mantener pegado a la pantalla todo el finde

La miniserie que no cae en clichés y te mantiene pegado al asiento

La miniserie de 6 episodios que es cero clichés y puro suspenso

La miniserie que todos están recomendando y vas a querer maratonear