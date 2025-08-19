Una miniserie repleta de secretos familiares y recuerdos fragmentados está sacudiendo a los espectadores en Amazon Prime Video. Este thriller adolescente te trae una historia de misterio, emociones intensas y personajes que se quedan en la memoria, episodio tras episodio, y te van a dejar enganchado desde el primer capítulo.
La nueva miniserie que rompe los rankings y dejó a todos sin palabras
Hay una miniserie a puro misterio y secretos familiares que atrapó a todos desde el primer episodio. Disponible en Amazon Prime Video, no la vas a poder dejar.
Un thriller que atrapa desde el primer capítulo
Éramos mentirosos, la adaptación televisiva del libro de E. Lockhart, llegó a Amazon Prime Video el 18/06 y rápidamente se instaló entre los contenidos más vistos de la plataforma. Según Flix Patrol, la serie ocupa el cuarto puesto en el ranking de series de Prime y el sexto entre todos los programas de streaming, incluyendo películas. Cada semana suman nuevos espectadores que se enganchan con la historia de Cadence Sinclair Eastman.
La serie sigue a Cadence (Emily Alyn Lind), quien intenta reconstruir su memoria después de un accidente que la marcó durante un verano en Beechwood Island, junto a sus amigos, los Mentirosos. El elenco se completa con Caitlin FitzGerald, Mamie Gummer, Candice King, Rahul Kohli, Shubham Maheshwari, Esther McGregor y Joseph Zada, todos con roles que sostienen el misterio central y le dan cuerpo a la compleja dinámica familiar de los Sinclair.
Los críticos destacan que la serie logra mezclar suspense y drama adolescente de manera inteligente. Como apunta Collider: "Esta serie de suspense psicológico es el mejor drama adolescente de Prime Video desde 'The Summer I Turned Pretty'". NME agrega: "No está aquí para iniciar una revolución. Se trata de un tierno romance adolescente con mala conciencia".
La historia que no termina con el último capítulo
La serie cerró sus 8 episodios con un final abierto moderado, pero no hay confirmación sobre una segunda temporada. Aunque Cadence podría tener continuidad, la trama principal quedó resuelta, lo que evita que el público quede completamente colgado. Mientras tanto, E. Lockhart mantiene vivo el interés con otros dos libros del universo Mentirosos, que sale el 4 de noviembre según publicaciones de la autora.
El fenómeno de Éramos mentirosos también muestra un patrón de consumo: la audiencia responde a historias de suspenso bien construidas, con personajes complejos y dilemas morales claros. En ese sentido, The Wrap resume la experiencia: "Una serie divertida, rápida y fácil de digerir, que culmina con un final agridulce que dejará a los espectadores emocionalmente satisfechos, y puede que incluso llorando".
En definitiva, Éramos mentirosos nos trae una historia repleta de misterio, romance adolescente y un guion que respeta la inteligencia del público. Es un ejemplo de que los dramas juveniles pueden ser intensos, emocionales y, sobre todo, imposibles de dejar de mirar.
-------------------------------------------------------------------
Más contenido en Urgente24
La miniserie que te va a mantener pegado a la pantalla todo el finde
La miniserie que no cae en clichés y te mantiene pegado al asiento
La miniserie de 6 episodios que es cero clichés y puro suspenso
La miniserie que todos están recomendando y vas a querer maratonear