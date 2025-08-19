La insólita deuda que tiene San Lorenzo de Almagro con AySA

San Lorenzo, le debe una suma de más de 89 millones de pesos a AYSA, según el documento publicado por Alicata.

Cada día que pasa, pareciera haber una problemática distinta en el club de Boedo...

Marcelo Moretti, Julio Lopardo y la quiebra

El lunes 18 de agosto fue un día muy movido en CASLA y no necesariamente por lo futbolístico.

En primer lugar, Marcelo Moretti se apersonó en la sede de Avenida La Plata con un escribano y no pudo entrar ya que aún no volvió oficialmente de la licencia.

Este, es el paso previo para volver al club y retomar su presidencia. Esto, generaría la renuncia de Julio Lopardo, que en ausencia de Moretti fue el vicepresidente 1° y el presidente en ejercicio.

De igual manera, Lopardo quedaría como vocal.

En cuanto al pedido de quiebra del fondo suizo (de Luxemburgo), ayer 18 de agosto la Sala C CNAT revocó la Sentencia de primera que rechazaba el pedido de quiebra e intiman a que se comunique la medida. es decir, el Juez del 22 debe notificar al Club que la quiebra será decretada.

¿Y el fútbol?

El fútbol está constantemente en segundo plano en San Lorenzo de Almagro.

Si bien en la última fecha perdió ante Platense, el Ciclón arrancó de manera correcta el segundo semestre del año.

En la próxima fecha, los de Damián Ayude recibirán a Instituto el próximo sábado 23 de agosto desde las 14:30 horas en un Pedro Bidegain que seguramente tenga muchas cosas para decir.

