Indudablemente el partido del próximo jueves 21 de agosto ante Libertad, será uno de los más importantes del año para River Plate ya que se juega el pasaje a los cuartos de final de la Copa Libertadores. Algunos miran de reojo lo que dijo Gustavo Yarroch acerca de los planes de Marcelo Gallardo.
MUCHA POLÉMICA
Indignación en River por lo que dijo Gustavo Yarroch de Marcelo Gallardo
Algunos hinchas de River están indignados por lo que dijo Gustavo Yarroch sobre los planes de Marcelo Gallardo
Aún no hay ninguna certeza de cómo será el equipo, pero el periodista de ESPN dio un panorama y generó una repercusión muy fuerte entre los hinchas del Millonario.
Gustavo Yarroch y ¿lo que piensa Marcelo Gallardo?
En ESPN, llamó la atención lo que dijo Gustavo Yarroch sobre lo que podría ser el equipo del River Plate para enfrentar a Libertad por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores.
"El equipo no está con seguridad pero para mí va a ser este", comenzó atajándose el periodista para luego comenzar a nombrar a los futbolistas.
"Franco Armani; Gonzalo Montiel, Sebastián Boselli, Paulo díaz, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Enzo Pérez, Matías Galarza, Nacho Fernández; Sebastián Driussi y Facundo Colidio".
La cuenta de SportsCenter subió este probable equipo y dicha publicación tuvo una repercusión que que no es acorde a este tipo de posteos.
Entre otras cosas, llama la atención la presencia de Nacho Fernández, quien no venía siendo titular y podría salir de la partida.
También suena extraña la ausencia de Santiago Lencina, quien sostenía una titularidad que hacía pensar que iba a disputar este encuentro.
Que no esté Kevin Castaño, es algo que anticipó Golazo 24. Viene con un bajo rendimiento y por eso mismo podría salir del equipo.
River vs Libertad por Copa Libertadores
Libertad y River jugaron la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores el pasado jueves 14 de agosto. Dicho encuentro finalizó 0 a 0.
La vuelta, será el jueves 21 de agosto desde las 21:30 de Argentina en el estadio Monumental.
El juez del encuentro, será Andrés Matonte, quien también dirigió al Millonario en septiembre de 2024, cuando jugó la vuelta ante Colo Colo por los cuartos de final de la Copa. En aquella ocasión, el equipo de Gallardo se impuso por 1 a 0 y a avanzó a semis.
El club de Núñez viene de un triunfo ante Godoy Cruz 4 a 2 por la fecha número 5 del Torneo Clausura de la Liga Profesional.
Los paraguayos, por su parte, igualaron ante Olimpia 0 a 0 con un mix y continúan en mitad de tabla del Torneo Clausura de su país.
Quien gane la serie, se enfrentará al ganador de la serie entre Palmeiras y Universitario. Seguramente, el Verdao sea el equipo ya que ganó 4 a 0 la ida en Perú.
