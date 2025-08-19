Indignación en River por lo que dijo Gustavo Yarroch de Marcelo Gallardo

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/SC_ESPN/status/1957492702368424222&partner=&hide_thread=false ARMANI; MONTIEL, BOSELLI, PAULO DÍAZ, ACUÑA; GALOPPO, ENZO, GALARZA, NACHO FERNÁNDEZ; COLIDIO Y DRIUSSI... ¡El probable XI de River para enfrentar a Libertad este jueves por la vuelta de los octavos de la #Libertadores!



@GustavoYarroch



#DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/dEH6H7TWQ7 — SportsCenter (@SC_ESPN) August 18, 2025

La cuenta de SportsCenter subió este probable equipo y dicha publicación tuvo una repercusión que que no es acorde a este tipo de posteos.

Entre otras cosas, llama la atención la presencia de Nacho Fernández, quien no venía siendo titular y podría salir de la partida.

También suena extraña la ausencia de Santiago Lencina, quien sostenía una titularidad que hacía pensar que iba a disputar este encuentro.

Que no esté Kevin Castaño, es algo que anticipó Golazo 24. Viene con un bajo rendimiento y por eso mismo podría salir del equipo.

River vs Libertad por Copa Libertadores

Libertad y River jugaron la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores el pasado jueves 14 de agosto. Dicho encuentro finalizó 0 a 0.

La vuelta, será el jueves 21 de agosto desde las 21:30 de Argentina en el estadio Monumental.

El juez del encuentro, será Andrés Matonte, quien también dirigió al Millonario en septiembre de 2024, cuando jugó la vuelta ante Colo Colo por los cuartos de final de la Copa. En aquella ocasión, el equipo de Gallardo se impuso por 1 a 0 y a avanzó a semis.

El club de Núñez viene de un triunfo ante Godoy Cruz 4 a 2 por la fecha número 5 del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Los paraguayos, por su parte, igualaron ante Olimpia 0 a 0 con un mix y continúan en mitad de tabla del Torneo Clausura de su país.

Quien gane la serie, se enfrentará al ganador de la serie entre Palmeiras y Universitario. Seguramente, el Verdao sea el equipo ya que ganó 4 a 0 la ida en Perú.

