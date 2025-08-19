Turkish Airlines y Air Europa se asocian con un negocio millonario

El ingreso de dinero en Air Europa permitiría, además, una mejora en el acceso al crédito futuro que tendría la empresa española. De esa manera, se abriría la posibilidad de acaparar nuevas deudas para generar un funcionamiento más fluido y sin tantos problemas como en el último tiempo.

La nueva sociedad destrabará, además, nuevas opciones de negocios. Turkish Airlines es una de las empresas más grandes del sector a nivel global siendo la aerolínea con más destinos disponibles en todo el mundo, lo que abrirá un panorama de multiplicación de rutas para Air Europa.

Cabe recordar que Air Europa mantiene un esquema de bajo costo, apuntado a generar pasajes accesibles para el general de los consumidores. Mientras tanto, Turkish Airlines se presenta como una de las aerolíneas con servicio más completo del mercado, incluyendo una fuerte competencia por la experiencia de primera clase, la más “cara” de la industria aerocomercial.

Turkish Airlines P Turkish Airlines va a participar en Air Europa.

Vuelos en Argentina

Tanto Air Europa como Turkish Airlines mantienen operaciones en Argentina. En ese sentido, la aerolínea española marca una mayor presencia, con vuelos de conexión directa entre Ezeiza y Madrid, además de Córdoba y Madrid.

Para Air Europa, Latinoamérica se convirtió en un mercado clave de conexión con Europa. Además de su conexión con Argentina, también mantiene vuelos con Brasil y Paraguay, entre otros destinos regionales.

Mientras tanto, Turkish Airlines mantiene vuelos a Chile, Brasil y Argentina. A Buenos Aires viaja en conexión con San Pablo, lo que abre a los pasajeros argentinos un alcance a una larga lista de destinos en todo el mundo.

