Cerraron las listas, pero arrancaron los escraches. En Córdoba, el nombre de Laura Soldano, candidata de La Libertad Avanza, estalló en redes sociales después de que se difundiera un video en el que mezcla política, espiritualidad y referencias a Javier Milei y Elon Musk.
Se viralizó un video de Laura Soldano, la candidata espiritual de Javier Milei
La candidata Laura Soldano quedó envuelta en un escrache viral de X. Publicaron un video en X en donde los internautas hablan de "delirio místico".
“Recién me ponía a pensar de que estoy a una persona de Javier Milei y Elon Musk. O sea, estoy a una persona de Javier Milei y Elon Musk que le hablen de mí, es muy gracioso...”, dice Soldano en la grabación, donde aparece con una remera blanca y hablándole a la cámara.
La dirigente asegura además que ambos “son dos personas de luz” y desliza que hasta Cristina Kirchner habría reparado en ella: “Lo peor de todo es que me acabo de dar cuenta que la oscuridad también trabaja y trabaja más rápido, pero a mi perfil me lo vio Cristina, sí, ella misma”.
El clip dura apenas un minuto, pero fue suficiente para convertirla en tendencia en X (exTwitter). Los usuarios no tuvieron piedad: “Un delirio de brote psicótico místico... Ninguno normal te digo eh...”; “La que no tiene muchas luces es ella...” o “Si es ser de luz, avísenle a Edenor porque tiene un apagón importante”, fueron algunos de los comentarios más virales.
El video viral:
De influencer fitness a candidata de Javier Milei
Más allá de los memes, ¿quién es Laura Soldano? Ella misma se presenta como madre, influencer y “mujer despierta”. En ese orden. La política, según admite, llegó tarde y de manera inesperada. “Nunca me imaginé que iba a estar acá en política, jamás”, confesó en una entrevista con el diario Alfil.
Nacida en Córdoba capital, aunque radicada hace más de dos décadas en Río Cuarto, Soldano fue campeona de fitness model, escribió un libro de nutrición y se convirtió en referente de entrenamientos online. “Yo siempre fui muy de comunicar lo bueno. En su momento hice el Metit, un programa de nutrición y entrenamiento. Casi 50.000 seguidores en 2013, 100.000 en 2015”, recuerda.
Su perfil digital, sin embargo, entró en pausa. Hasta que Milei apareció en su radar: “Vi a Javier antes de la elección y digo: esto hay que comunicarlo. Volví a mis redes con una foto de Milei y una bandera argentina, yo cero política, pero a full”.
Mística, señales y revelaciones
La candidata no oculta su costado espiritual. Habla de canalizaciones, registros akáshicos y visiones que, asegura, le confirmaron que Milei era “un enviado”.
“Tuve todo un despertar y en una canalización, una meditación, sentí y vi todo esto”, afirma.
Incluso recuerda su primer encuentro con el hoy presidente como un episodio casi religioso: “No podía parar de llorar, era una cosa que sentí, no sé, que estaba Jesucristo ahí”.
Su militancia comenzó de manera informal, publicando posteos y difundiendo las ideas del “León”. “Empecé a hacer batalla cultural a todos los que conocía, empecé a publicar por redes... A mi marido le dije: no trabajo más en la empresa, me dedico a este grupo, me voy con el Javo”, cuenta.
En ese camino apareció Gabriel Bornoroni, el armador libertario en Córdoba, que la integró a la mesa chica del espacio y la impulsó hasta ubicarla en el segundo lugar de la lista de candidatos a diputados nacionales.
Con apenas un año de militancia, Soldano ya tiene asegurado un lugar protagónico en la política cordobesa. El propio Bornoroni la bendijo en el acto de lanzamiento junto a Martín Menem y Bertie Benegas Lynch.
Entre la fe y el desafío político
Soldano admite que su recorrido es atípico: “Quiero acercarme a todos los sectores ya que por una determinada forma de vida, no te acercás a todos”. Reconoce que todavía desconoce gran parte de la dinámica política, pero asegura que está convencida de su misión.
Su horizonte, dice, está guiado por señales. Y ahora esas visiones la proyectan a un lugar inesperado: el Congreso de la Nación.
