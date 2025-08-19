Se viralizó un video de Laura Soldano, la candidata espiritual de Javier Milei

Nacida en Córdoba capital, aunque radicada hace más de dos décadas en Río Cuarto, Soldano fue campeona de fitness model, escribió un libro de nutrición y se convirtió en referente de entrenamientos online. “Yo siempre fui muy de comunicar lo bueno. En su momento hice el Metit, un programa de nutrición y entrenamiento. Casi 50.000 seguidores en 2013, 100.000 en 2015”, recuerda.

Su perfil digital, sin embargo, entró en pausa. Hasta que Milei apareció en su radar: “Vi a Javier antes de la elección y digo: esto hay que comunicarlo. Volví a mis redes con una foto de Milei y una bandera argentina, yo cero política, pero a full”.

Mística, señales y revelaciones

La candidata no oculta su costado espiritual. Habla de canalizaciones, registros akáshicos y visiones que, asegura, le confirmaron que Milei era “un enviado”.

“Tuve todo un despertar y en una canalización, una meditación, sentí y vi todo esto”, afirma.

Incluso recuerda su primer encuentro con el hoy presidente como un episodio casi religioso: “No podía parar de llorar, era una cosa que sentí, no sé, que estaba Jesucristo ahí”.

Su militancia comenzó de manera informal, publicando posteos y difundiendo las ideas del “León”. “Empecé a hacer batalla cultural a todos los que conocía, empecé a publicar por redes... A mi marido le dije: no trabajo más en la empresa, me dedico a este grupo, me voy con el Javo”, cuenta.

En ese camino apareció Gabriel Bornoroni, el armador libertario en Córdoba, que la integró a la mesa chica del espacio y la impulsó hasta ubicarla en el segundo lugar de la lista de candidatos a diputados nacionales.

Con apenas un año de militancia, Soldano ya tiene asegurado un lugar protagónico en la política cordobesa. El propio Bornoroni la bendijo en el acto de lanzamiento junto a Martín Menem y Bertie Benegas Lynch.

Entre la fe y el desafío político

Soldano admite que su recorrido es atípico: “Quiero acercarme a todos los sectores ya que por una determinada forma de vida, no te acercás a todos”. Reconoce que todavía desconoce gran parte de la dinámica política, pero asegura que está convencida de su misión.

Su horizonte, dice, está guiado por señales. Y ahora esas visiones la proyectan a un lugar inesperado: el Congreso de la Nación.

image

__________________________

Más noticias en Urgente24:

Nuevo gabinete: Con Petri y Bullrich afuera, ya suenan los nombres de los reemplazantes

Privatización de Aysa: El Gobierno prevé vender el 90% de la compañía en 8 meses

María Eugenia Vidal salió a buscar trabajo y Samid le ofreció un puesto de cajera