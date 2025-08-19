Copa Libertadores: Racing-Peñarol, revisión de Conmebol deja cerca la suspensión

Hasta el momento tanto en Liniers como en Parque Patricios las canchas están aguantando bien, a diferencia de la de Racing que están empezando a verse charcos de agua en algunos sectores de la cancha. En caso que se suspenda alguno ya sea antes o durante el juego se podrá continuar el día miércoles.

Vélez-Fortaleza va a las 19hs por Fox Sports y Disney + Premium, mientras que Huracán-Once Caldas arrancará a las 19hs, pero será televisado por ESPN y Disney + Básico.

Las próximas horas serán fundamentales para los 3 encuentros y lo mantendremos informado de cómo va todo con la lluvia, la cual promete no parar hasta mañana.

Revisión de Conmebol

Sobre las 16:45hs de este martes la Conmebol realizó la revisión del campo de juego del Cilindro de Avellaneda, y si bien no probaron si la pelota rodaba o no, vieron que hay muchos charcos donde se levanta agua y se les hunde el pie cuando pisan.

Trascendió que la revisión por parte de los agentes de Conmebol no fue positiva y ven más cercana la suspensión, la cual podría confirmarse en las próximas horas para que la gente no se llegue a la cancha. Hay que tener en cuenta que el pronóstico del tiempo no es alentador para las próximas horas, y por eso podrían suspenderlo mucho tiempo antes del inicio del partido.

NOTA EN DESARROLLO…

