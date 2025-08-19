Emmanuel Macron: "Putin es un ogro a nuestras puertas"

image Emanuel Macron, el lunes, con Donald Trump | GENTILEZA FRANCE24

Macron dijo que no creía que Rusia "volvería a la paz y a un sistema democrático de la noche a la mañana", haciendo referencia a todos estos años de Putin en el poder, persecutor de sus opositores y las disidencias.

Putin, incluso para su propia supervivencia, necesita seguir comiendo. Eso significa que es un depredador, un ogro a nuestras puertas Putin, incluso para su propia supervivencia, necesita seguir comiendo. Eso significa que es un depredador, un ogro a nuestras puertas

Esto no significaba que Francia "fuera a ser atacada mañana", aseveró Macron, "pero, por supuesto, esto es una amenaza para Europa (...) no seamos ingenuos".

Del mismo modo, además de señalar que Putin no es confiable, anunció que Francia y el Reino Unido celebrarán una reunión virtual este martes llamada "coalición de los dispuestos" para hablar al respecto de las decisiones tomadas por Washington y de los pasos a seguir para brindarle protección a Ucrania.

Con respecto a la posible reunión entre Putin y Zelensky, que baraja Donald Trump, el mandatario galo propuso a Ginebra como lugar anfitrión. Asimismo, fue contudente cuando se le preguntó sobre las supuestas concesiones que Trump exige a Ucrania que le entregue a Rusia, incluida la península de Crime y Donbás, señaló que "dependía de Ucrania" el decidir si hacer concesiones en territorio.

Sobre las concesiones territoriales, Macron afirmó que Ucrania hará lo que considere justo y correcto, pero enfatizó: "Seamos muy cautelosos al hablar de reconocimiento legal".

Trump, mediador entre Rusia y Ucrania, presiona Zelensky para que ceda la península de Crimea a Putin, así como las repúblicas separatistas de la cuenca del Donbás. A cambio, le garantizaría "la seguridad".

image Macron y Trump con Zelensky en la Casa Blanca

El presidente estadounidense, Donald Trump, está evaluando que Estados Unidos y la OTAN desempeñen un papel paternalista con un acuerdo de “seguridad” para Ucrania, análogo al artículo 2 de Defensa de la OTAN, pero le advierte a su par ucraniano, Volodymyr Zelensky, que “tiene que mostrar un poco de flexibilidad” y deberá hacer cesiones territoriales.

Donald Trump ha instado este martes al líder ucraniano a mostrar flexibilidad en el proceso de resolución del conflicto con Rusia, y a la vez, ha afirmado que espera que Vladímir Putin "sea bueno".

"Este (conflicto) es el más difícil. Y pensé que sería uno fácil. Así que espero que el presidente Putin sea bueno. Y si no lo hace, va a ser una situación difícil. Y espero que Zelenski haga lo que tenga que hacer. Tiene que mostrar un poco de flexibilidad", ha declarado en una entrevista con Fox News.

image La reciente reunión de Trump con Zelensky y los líderes europeos | GENTILEZA AP NEWS

En otras declaraciones públicas, Trump ha dicho que la garantía de seguridad posguerra para Ucrania podría incluir un apoyo aéreo estadounidense.

“Cuando se trata de seguridad, [los europeos están] dispuestos a poner gente en el terreno”, ha declarado Trump.

"Estamos dispuestos a ayudarlos con ciertas cosas, sobre todo, probablemente hablando por aire, porque no hay nadie con el tipo de equipo que tenemos nosotros", ha sentenciado.

Al mismo tiempo, ha advertido a Vladímir Putin que enfrentará una "situación difícil" si no coopera con el acuerdo de paz. Más aún, cuando tras bambalinas le ha garantizado el reconocimiento de Crimea como un territorio ruso y que pedirá a Ucrania que le entregue a Rusia las repúblicas rusas autoproclamadas en el Donbás: Donetsk y Lugansk.

La propuesta de Europa que considera Trump para "proteger" a Ucrania en la posguerra

Donald Trump ha destacado que Ucrania no debe ingresar a la OTAN, ya que esa era una línea roja "mucho antes" mucho antes de la llegada al poder de Putin. Sobre ello, ha planteado que fue una de las causas principales de la actual guerra, así como el deseo de Rusia de recuperar el control de la península de Crimea, a la que siempre ha considerado su territorio.

"Bueno, ambas cosas son imposibles porque, repito, mucho antes de Putin, Rusia, la Unión Soviética o como se quiera llamar, lo prohibían. Es algo parecido a medida que crece, pero muy parecido. Pero siempre fue un no, no. No se podía, Rusia dijo que no quería, al supuesto oponente o enemigo, usemos ese término, no los queríamos en nuestra frontera. Y tenían razón", ha dicho Trump.

Así que ellos [Ucrania] no van a ser parte de la OTAN Creo que Putin está harto [de la insistencia con ese tema] Así que ellos [Ucrania] no van a ser parte de la OTAN Creo que Putin está harto [de la insistencia con ese tema]

Según el líder de la Casa Blanca, Ucrania ha seguido insistiendo con la membresía de la OTAN y hasta se lo "pidieron a Estados Unidos".

"Y todos sabían que no se podía. Simplemente no se puede hacer eso", ha remarcado Trump."[Los rusos] nunca lo habrían aceptado. Esto fue antes de Putin. Esto fue mucho antes de Putin. Esto fue simplemente un no, no", ha recordado.

“[Ucrania] no va a ser parte de la OTAN, pero tenemos a las naciones europeas, y ellas se encargarán de ello”, ha agregado, mencionando a Francia, Alemania y el Reino Unido, los cuales, en conjunto con Washington, le darían a Ucrania de la posguerra una garantía de seguridad similar al mandato de defensa colectiva de la OTAN.

Las naciones europeas van a asumir gran parte de la carga de proteger a Ucrania, y vamos a ayudarlos. Las naciones europeas van a asumir gran parte de la carga de proteger a Ucrania, y vamos a ayudarlos.

