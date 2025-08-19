Inflación mayorista: El índice favorito de Milei se aceleró

image

Otros índices también se movieron hacia arriba

El Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB) avanzó 3% en julio, con los bienes importados subiendo 5,8%.

El Índice de Precios Básicos del Productor (IPP), que mide exclusivamente la producción nacional y contempla exportaciones, también escaló 3%, con un alza de 2,9% en productos primarios y de 3% en manufacturas y energía.

Una brecha que preocupa

En lo que va del año, el IPIM acumula una suba del 12,3%, mientras que en la comparación interanual escala al 20,9%. El IPC, en cambio, todavía corre por debajo, con un acumulado en torno al 11,5%. Esa diferencia alimenta la preocupación sobre un posible pass-through hacia los precios minoristas en los próximos meses.

El problema para el Gobierno es que este índice, el que Milei suele destacar como el mejor anticipo del rumbo de la inflación, dejó de mostrar deflación y volvió a encender las luces rojas.

Hacia adelante

La incógnita es cuánto de este aumento mayorista se trasladará al consumidor. El pass-through del dólar estuvo relativamente contenido en el primer semestre, pero julio mostró que la devaluación empieza a colarse con más fuerza en los precios internos.

En medio de la estrategia oficial de sostener la calma cambiaria y mostrar una inflación en baja, el dato de los mayoristas golpea el relato. En medio de la estrategia oficial de sostener la calma cambiaria y mostrar una inflación en baja, el dato de los mayoristas golpea el relato.

Para Milei, que eligió al IPIM como referencia de su gestión antiinflacionaria, la aceleración de julio representa un desafío político y económico que no podrá pasar por alto.

