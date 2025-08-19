Ciberseguridad: Por qué será clave en la gestión pública y privada

Lejos de ser accidentes aislados, estos episodios muestran la necesidad de adoptar marcos como ISO 27001 (seguridad de la información) y ISO 22301 (continuidad del negocio), que obligan a probar respaldos, realizar simulacros y asignar roles claros. “No es una cuestión de si volverá a ocurrir, sino de cuándo”, advirtió Arrieta.

Medio ambiente y gestión de residuos

La crisis ambiental se suma como otro frente crítico. Argentina genera unas 45.000 toneladas diarias de residuos, con más de 600 basurales a cielo abierto y miles de microbasurales. Además de su impacto en la salud pública, este problema erosiona la reputación del país y limita el acceso a financiamiento internacional.

Integrar a los 150.000 recuperadores urbanos bajo condiciones seguras y procesos estandarizados mediante normas como ISO 14001 (ambiental) e ISO 45001 (seguridad y salud ocupacional) no es filantropía, es gestión estratégica que multiplica impacto y legitimidad.

ciberseguridad, gestión ambiental

Transformación digital: Avances y desafíos

La digitalización del Estado argentino avanzó con plataformas como Mi Argentina y el crecimiento de trámites online, pero la interoperabilidad entre sistemas sigue siendo una deuda. La fragmentación, los datos que no se comparten y la alta rotación de perfiles técnicos generan costos y vulnerabilidades.

“La verdadera modernización requiere menos trámites redundantes y más intercambio seguro desde el diseño, con gobernanza de datos como política de Estado”, señaló Arrieta.

En 2026 se publicará la nueva versión de la norma internacional de gestión de calidad, que exigirá más resultados medibles, integración de riesgos, gobernanza fortalecida y conexión con agendas digitales y climáticas.

Quienes no se preparen quedarán expuestos en auditorías nacionales e internacionales. “El tiempo de adaptación es corto y el costo de llegar tarde, alto. El margen para actuar es ahora”, concluyó el especialista.

Más noticias en Urgente24

Déficit financiero, otra luz roja para Javier Milei en plena campaña

Argentina suma un nuevo "elefante blanco" a su larga lista de obras inconclusas

La miniserie de solo 4 capítulos que arrasa en Netflix y te atrapa desde el inicio

Déficit financiero, otra luz roja para Javier Milei en plena campaña

Nueva estación de trenes en CABA: dónde se construirá y todos los detalles