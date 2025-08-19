Funcionario de Pettovello y candidato 'entrable' de LLA, a juicio oral por violencia de género

El hecho fue caratulado como daño y lesiones leves doblemente agravadas por el contexto de violencia de género.

La causa se vio demorada dado que la justicia no pudo notificar a Bojanovich hasta que el derrotado candidato a intendente de Ensenada fue a votar el 19/11 de 2023, en el balotaje que Milei disputo contra Sergio Massa.

Ahora el caso llega a juicio oral, según confirmó el portal Código Baires, que publicó la cédula de elevación.

Funcionario y candidato

Federico Bojanovich ocupa el 9no lugar en la lista de candidatos a diputados provinciales de LLA por la 3ra sección electoral. Se trata de la nómina que lidera el excomisario Maximiliano Bondarenko, quien también está bajo sospecha por presuntamente articular a un grupo de policías para dar un supuesto "golpe institucional" en la Policía Bonaerense, según denunció el gobierno de Axel Kicillof.

Bojanovich fue ubicado en una posición "entrable" en la lista, por lo que muy probablemente resultará electo, lo que le otorgará inmunidad de arresto en caso de ser condenado. Su remoción dependería entonces de un juicio político.

Bojanovich, además, se desempeña como funcionario con designación transitoria del ministerio de Capital Humano, específicamente de la Secretaría de Trabajo, donde cumple como responsable de la Agencia Territorial Lomas de Zamora de la Dirección General de Gestión Administrativa Territorial de la cartera laboral.

Ese cargo fue renovado por 180 días en abril último mediante la Resolución 474/2025 firmada por la ministra Sandra Pettovello.

Bojanovich había tenido cierta repercusión pública en 2024 cuando hizo una presentación judicial para que se investigue el rol de los funcionarios con responsabilidad como para poder haber impedido que la inundación que azotó a la ciudad de La Plata en abril 2013 se convirtiera en una tragedia. Aquel episodio dejó como saldo al menos 89 muertes y una ciudad diezmada con pérdidas materiales por miles de millones de pesos.

Los principales apuntados iban desde quien fuera intendente platense en aquel momento, Pablo Bruera, y funcionarios de su gabinete hasta el exgobernador Daniel Scioli, que para entonces ya era el secretario de Turismo, Deportes y Ambiente del gobierno libertario.

