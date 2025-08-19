Una nueva Selección Nacional apareció en el mapa del fútbol y tuvo su debut, la de las Islas Marshall, fue derrota 4 a 0 ante Islas Vírgenes por la Copa Outrigger, que se disputa en Arkansas (EEUU) y también participan Islas Turcas y Caicos y el equipo sub-19 Ozark United. El verdadero objetivo del país es usar el fútbol (ser afiliado FIFA) para no desaparecer del mapa.
HISTÓRICO
FIFA: Debutó el país que usa el fútbol para no desaparecer
La Selección de Fútbol de las Islas Marshall tuvo su debut oficial (derrota 4-0), pero su objetivo va más allá del deporte. FIFA no lo reconoce.
Islas Marshall usa al fútbol para concientizar sobre el cambio climático
La República de las Islas Marshall es un país insular ubicado en el Océano Pacífico en la región de micronesia, en Oceanía. El país fue una colonia de Estados Unidos hasta 1990, año en que declaró su independencia. Es uno de los tantos territorios de nuestro planeta que se ven amenazados por el calentamiento global, y utiliza un particular método para hacerse ver.
Debido al gran avance sobre el territorio marshalés del océano y el riesgo de desaparecer tapado por las aguas las Islas Marshall decidieron utilizar al fútbol para hacer conocer a nivel mundial su gran problema, el riesgo de desaparecer por el calentamiento global.
El océano subió sobre el territorio marshalés 10 centímetros en los últimos 30 años y podría subir otros 19 en las próximas 3 décadas. Con el riesgo de que a fines de siglo tengan inundaciones 100 días al año. Inclusive ya hay parte del territorio que es inhabitable por la subida del mar.
Este problema empezó a llamar la atención y su gobierno buscó hacerse ver para poder concientizar y recibir ayuda internacional. La idea fue formar una selección nacional de fútbol e ingresar a alguna federación y luego a FIFA. Por eso en 2020 se creó la Selección Nacional de las Islas Marshall, la cual tuvo su debut el pasado 14 de agosto ante Islas Vírgenes, fue derrota 4-0, pero eso es lo de menos, ya que todo el deporte habló de su debut y eso es lo que querían.
FIFA no los reconoce, OFC tampoco, van por AFC
Pero no todo es color de rosas para la pequeña selección marshalés, ya que FIFA no los reconoce, la Confederación de Fútbol de Oceanía tampoco, y es por eso que van por la inclusión en Asia.
FIFA por más que quiera no puede aceptarlos por una cuestión reglamentaria, ya que todo seleccionado, según su estatuto, debe pertenecer a una confederación continental previamente para poder afiliarse a FIFA, luego de eso vienen otros requisitos.
Debido a esto la Federación de Fútbol de las Islas Marshall presentó la solicitud a la Confederación de Fútbol de Oceanía (OFC por sus siglas en inglés) siendo muy optimistas, pero su solicitud fue rechazada ya que la OFC cambió los requisitos, siendo más exigentes, para poder afiliarse. Además, otros países miembros de la OFC se opusieron ya que deberían repartir ganancias con otro seleccionado. Debido a esto pensaron en Asia.
Por una cuestión geográfica, y de conexiones aéreas directas con los países asiáticos (uno de los requisitos de la OFC y que la Federación Marshalés no cumplía) es más probable que las Islas Marshall sean aceptadas en la AFC, es por eso que están preparando una solicitud para jugar en Asia.
En caso que la misma tenga una respuesta positiva será un gran paso para llegar a FIFA, y si esto sucede habrán casi logrado el objetivo, aparecer en el mapa futbolístico para no desaparecer en el geográfico.
