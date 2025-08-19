FIFA: Debutó el país que usa el fútbol para no desaparecer

image La camiseta de la Selección de las Islas Marshall.

FIFA no los reconoce, OFC tampoco, van por AFC

Pero no todo es color de rosas para la pequeña selección marshalés, ya que FIFA no los reconoce, la Confederación de Fútbol de Oceanía tampoco, y es por eso que van por la inclusión en Asia.

FIFA por más que quiera no puede aceptarlos por una cuestión reglamentaria, ya que todo seleccionado, según su estatuto, debe pertenecer a una confederación continental previamente para poder afiliarse a FIFA, luego de eso vienen otros requisitos.

Debido a esto la Federación de Fútbol de las Islas Marshall presentó la solicitud a la Confederación de Fútbol de Oceanía (OFC por sus siglas en inglés) siendo muy optimistas, pero su solicitud fue rechazada ya que la OFC cambió los requisitos, siendo más exigentes, para poder afiliarse. Además, otros países miembros de la OFC se opusieron ya que deberían repartir ganancias con otro seleccionado. Debido a esto pensaron en Asia.

Por una cuestión geográfica, y de conexiones aéreas directas con los países asiáticos (uno de los requisitos de la OFC y que la Federación Marshalés no cumplía) es más probable que las Islas Marshall sean aceptadas en la AFC, es por eso que están preparando una solicitud para jugar en Asia.

En caso que la misma tenga una respuesta positiva será un gran paso para llegar a FIFA, y si esto sucede habrán casi logrado el objetivo, aparecer en el mapa futbolístico para no desaparecer en el geográfico.

