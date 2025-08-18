Hoy en día, resulta casi imposible imaginar un viaje o una salida sin Google Maps. La aplicación de navegación de Google se consolidó como la más usada del mundo, y no solo por mostrar mapas o calcular rutas. Con el tiempo, fue incorporando herramientas avanzadas para moverse en la ciudad o viajar por el mundo.
HERRAMIENTA ÚTIL
Google Maps: Los trucos secretos que cambiarán la forma en que usás la app
Google Maps es mucho más que un GPS. Oculta funciones que pocos conocen y que pueden facilitarte la vida, ahorrarte tiempo e incluso sacarte de un apuro.
Cuáles son las herramientas secretas de Google Maps
1. Comparte tu ubicación en tiempo real
Con Google Maps podés enviar tu ubicación exacta a familiares o amigos en segundos. Basta con tocar el punto azul de tu posición, elegir “Compartir ubicación” y definir el tiempo durante el cual estará activa. Ideal para coordinar encuentros, avisar que llegaste bien o usar en caso de emergencia.
2. Crea listas personalizadas de lugares
¿Planeás un viaje o querés armar tu guía foodie? Google Maps permite crear listas propias con restaurantes, bares, museos o cualquier sitio. Solo entrás a la pestaña “Guardados”, seleccionás “Lista nueva” y sumás tus favoritos. Es como tener tu propia guía de viaje en el bolsillo.
3. Descarga mapas para usarlos sin conexión
No siempre hay datos móviles o Wi-Fi. Para esos casos, Google Maps ofrece la opción de descargar áreas completas y navegar sin internet. Solo buscá la zona, seleccioná “Descargar mapa sin conexión” y elegí el área que quieras guardar.
4. Recordá dónde estacionaste
Si solés olvidar dónde dejaste el auto, Google Maps lo hace por vos. Tocá el punto azul al llegar y seleccioná “Guardar estacionamiento”. Después, la app te guía de regreso sin complicaciones.
5. Accede a horarios de transporte público
Planificar tus viajes en colectivo, tren o subte es más fácil con Google Maps. La app te muestra horarios en tiempo real, combinaciones de líneas y tiempos de espera, todo desde la opción “Indicaciones” y luego “Transporte público”.
6. Revisa tu historial de lugares
¿No recordás el nombre de ese bar al que fuiste? Google Maps guarda un registro de tus recorridos. Desde la opción “Explorar rutas” podés seleccionar una fecha específica y ver todos los sitios visitados.
7. Crea mapas interactivos con Google My Maps
Más allá del uso diario, podés personalizar tus recorridos con Google My Maps. Te permite armar un mapa propio con puntos de interés, guardarlo y compartirlo con colegas o amigos. Perfecto para proyectos, viajes grupales o presentaciones.
8. Encuentra gasolineras y precios
Al escribir “gasolineras” en el buscador, Google Maps te muestra las más cercanas. En algunos países incluso aparecen los precios, ideal para elegir la opción más conveniente en el camino.
9. Ahorra combustible con rutas inteligentes
Google Maps no solo te lleva más rápido: también puede guiarte por rutas más eficientes en consumo. En la configuración de trayecto, seleccioná “Dar prioridad a rutas con ahorro de combustible” y optimizá gastos.
10. Consulta opciones de estacionamiento
Antes de salir, revisá dónde podés dejar el auto. En muchas ciudades, Google Maps muestra íconos de “P” que indican aparcamientos cercanos al destino, evitando vueltas innecesarias.
La próxima vez que abras la aplicación, probá alguna de estas funciones ocultas, vas a descubrir que Google Maps es mucho más que un simple mapa en tu celular.
