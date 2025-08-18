Google Maps: Los trucos secretos que cambiarán la forma en que usás la app

5. Accede a horarios de transporte público

Planificar tus viajes en colectivo, tren o subte es más fácil con Google Maps. La app te muestra horarios en tiempo real, combinaciones de líneas y tiempos de espera, todo desde la opción “Indicaciones” y luego “Transporte público”.

6. Revisa tu historial de lugares

¿No recordás el nombre de ese bar al que fuiste? Google Maps guarda un registro de tus recorridos. Desde la opción “Explorar rutas” podés seleccionar una fecha específica y ver todos los sitios visitados.

7. Crea mapas interactivos con Google My Maps

Más allá del uso diario, podés personalizar tus recorridos con Google My Maps. Te permite armar un mapa propio con puntos de interés, guardarlo y compartirlo con colegas o amigos. Perfecto para proyectos, viajes grupales o presentaciones.

google maps 3

8. Encuentra gasolineras y precios

Al escribir “gasolineras” en el buscador, Google Maps te muestra las más cercanas. En algunos países incluso aparecen los precios, ideal para elegir la opción más conveniente en el camino.

9. Ahorra combustible con rutas inteligentes

Google Maps no solo te lleva más rápido: también puede guiarte por rutas más eficientes en consumo. En la configuración de trayecto, seleccioná “Dar prioridad a rutas con ahorro de combustible” y optimizá gastos.

10. Consulta opciones de estacionamiento

Antes de salir, revisá dónde podés dejar el auto. En muchas ciudades, Google Maps muestra íconos de “P” que indican aparcamientos cercanos al destino, evitando vueltas innecesarias.

La próxima vez que abras la aplicación, probá alguna de estas funciones ocultas, vas a descubrir que Google Maps es mucho más que un simple mapa en tu celular.

