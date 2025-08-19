La NASA acaba de soltar una bomba que tiene a toda la comunidad científica con la boca abierta. El Telescopio Espacial James Webb encontró una luna de Urano que literalmente se escondió de nosotros durante 40 años. Sí, leíste bien: una luna entera pasó desapercibida desde que la Voyager 2 visitó el planeta en 1986.
El James Webb de la NASA descubrió una luna secreta de Urano que nadie vio en 40 años
El james Webb logró burlar a todos los telescopios del mundo durante cuatro décadas. El hallazgo revoluciona todo sobre Urano para la NASA
¿Cómo carajo una luna se esconde tanto tiempo? La respuesta está en su ubicación estratégica. Orbita cerca del sistema de anillos de Urano, donde el brillo del planeta la camufla como un ninja espacial. Incluso la legendaria Voyager 2, que descubrió 11 lunas en su histórico sobrevuelo, se la perdió.
El James Webb ve lo invisible para la NASA
El James Webb no es un telescopio cualquiera. Esta bestia tecnológica costó 10 mil millones de dólares y sus cámaras de infrarrojo fueron diseñadas para espiar galaxias ubicadas en el culo del universo. Cuando apuntó hacia Urano en febrero pasado, hizo algo que ningún otro instrumento había logrado: revelar secretos que estaban ahí nomás, pero invisibles.
Heidi Hammel, la científica planetaria que está fascinada con el descubrimiento, lo explica sin vueltas: "Era tan pequeña, tan tenue y tan cercana al brillante sistema de anillos que la pasamos por alto". O sea, estuvo siempre ahí, riéndose de nosotros.
Durante 10 exposiciones de 40 minutos cada una, el Webb trabajó como un detective obsesivo, escaneando cada milímetro del sistema uraniano. La paciencia valió la pena: finalmente cazó a esta esquiva compañera que había burlado a generaciones enteras de astrónomos.
La clave para entender los anillos misteriosos
Acá viene lo jugoso. Los científicos del Instituto de Investigación del Suroeste sospechan que esta luna diminuta es la pieza del rompecabezas que faltaba para entender los anillos de Urano. A diferencia de los anillos de Saturno, que parecen un disco compacto, los de Urano son como hula hulas separados flotando en el espacio.
Con este descubrimiento, Urano suma su luna número 29. Todas llevan nombres de personajes de Shakespeare y Alexander Pope, así que esta pequeña rebelde pronto va a tener un nombre más digno que una sigla con números.
El James Webb recién está empezando a mostrar su verdadero poder. Si puede encontrar una aguja en un pajar cósmico como esta luna microscópica, imaginate qué otras sorpresas nos tiene preparadas. Mientras tanto, esta pequeña luna sigue orbitando tranquila alrededor de Urano, probablemente sin saber que se convirtió en la celebridad científica del momento.
Después de 40 años jugando al escondite espacial más largo de la historia, finalmente decidió salir a saludar. Y nosotros acá, flipando con un descubrimiento que estaba literalmente frente a nuestras narices.
