El James Webb de la NASA descubrió una luna secreta de Urano que nadie vio en 40 años

image

Durante 10 exposiciones de 40 minutos cada una, el Webb trabajó como un detective obsesivo, escaneando cada milímetro del sistema uraniano. La paciencia valió la pena: finalmente cazó a esta esquiva compañera que había burlado a generaciones enteras de astrónomos.

La clave para entender los anillos misteriosos

Acá viene lo jugoso. Los científicos del Instituto de Investigación del Suroeste sospechan que esta luna diminuta es la pieza del rompecabezas que faltaba para entender los anillos de Urano. A diferencia de los anillos de Saturno, que parecen un disco compacto, los de Urano son como hula hulas separados flotando en el espacio.

image ¿Qué los mantiene organizados y no se dispersan por todos lados? Probablemente pequeños "pastores" lunares como S/2025 U1. Estas mini-lunas actúan como guardias de tránsito cósmicos, manteniendo las partículas de los anillos en línea.

Con este descubrimiento, Urano suma su luna número 29. Todas llevan nombres de personajes de Shakespeare y Alexander Pope, así que esta pequeña rebelde pronto va a tener un nombre más digno que una sigla con números.

El James Webb recién está empezando a mostrar su verdadero poder. Si puede encontrar una aguja en un pajar cósmico como esta luna microscópica, imaginate qué otras sorpresas nos tiene preparadas. Mientras tanto, esta pequeña luna sigue orbitando tranquila alrededor de Urano, probablemente sin saber que se convirtió en la celebridad científica del momento.

Después de 40 años jugando al escondite espacial más largo de la historia, finalmente decidió salir a saludar. Y nosotros acá, flipando con un descubrimiento que estaba literalmente frente a nuestras narices.

-------------------------------------------------------------

Otras noticias en Urgente24:

La miniserie de 8 capítulos que te atrapa de principio a fi

Ni Chile ni Iguazú: El destino para hacer compras con precios regalados

Vaca Muerta pasó de un récord histórico de actividad a 2 meses consecutivos de caídas

Con Garbarino "en veremos", otra cadena de electrodomésticos cerró todos sus locales

La polémica frase de Guillermo Francella sobre el cine que generó debate en las redes