urgente24
OMNI NASA > James Webb > Urano

IMPRESIONANTE

El James Webb de la NASA descubrió una luna secreta de Urano que nadie vio en 40 años

El james Webb logró burlar a todos los telescopios del mundo durante cuatro décadas. El hallazgo revoluciona todo sobre Urano para la NASA

19 de agosto de 2025 - 22:30
Urano sorprende.

Urano sorprende.

La NASA acaba de soltar una bomba que tiene a toda la comunidad científica con la boca abierta. El Telescopio Espacial James Webb encontró una luna de Urano que literalmente se escondió de nosotros durante 40 años. Sí, leíste bien: una luna entera pasó desapercibida desde que la Voyager 2 visitó el planeta en 1986.

image
Esta peque&ntilde;a fugitiva, bautizada como S/2025 U1, mide apenas 10 kil&oacute;metros de di&aacute;metro. Para dimensionar: es tan chiquita que podr&iacute;as rodearla caminando en menos de un d&iacute;a. Pero no te dejes enga&ntilde;ar por su tama&ntilde;o microsc&oacute;pico.&nbsp;

Esta pequeña fugitiva, bautizada como S/2025 U1, mide apenas 10 kilómetros de diámetro. Para dimensionar: es tan chiquita que podrías rodearla caminando en menos de un día. Pero no te dejes engañar por su tamaño microscópico.

¿Cómo carajo una luna se esconde tanto tiempo? La respuesta está en su ubicación estratégica. Orbita cerca del sistema de anillos de Urano, donde el brillo del planeta la camufla como un ninja espacial. Incluso la legendaria Voyager 2, que descubrió 11 lunas en su histórico sobrevuelo, se la perdió.

Seguir leyendo

El James Webb ve lo invisible para la NASA

El James Webb no es un telescopio cualquiera. Esta bestia tecnológica costó 10 mil millones de dólares y sus cámaras de infrarrojo fueron diseñadas para espiar galaxias ubicadas en el culo del universo. Cuando apuntó hacia Urano en febrero pasado, hizo algo que ningún otro instrumento había logrado: revelar secretos que estaban ahí nomás, pero invisibles.

Heidi Hammel, la científica planetaria que está fascinada con el descubrimiento, lo explica sin vueltas: "Era tan pequeña, tan tenue y tan cercana al brillante sistema de anillos que la pasamos por alto". O sea, estuvo siempre ahí, riéndose de nosotros.

image

Durante 10 exposiciones de 40 minutos cada una, el Webb trabajó como un detective obsesivo, escaneando cada milímetro del sistema uraniano. La paciencia valió la pena: finalmente cazó a esta esquiva compañera que había burlado a generaciones enteras de astrónomos.

La clave para entender los anillos misteriosos

Acá viene lo jugoso. Los científicos del Instituto de Investigación del Suroeste sospechan que esta luna diminuta es la pieza del rompecabezas que faltaba para entender los anillos de Urano. A diferencia de los anillos de Saturno, que parecen un disco compacto, los de Urano son como hula hulas separados flotando en el espacio.

image
&iquest;Qu&eacute; los mantiene organizados y no se dispersan por todos lados? Probablemente peque&ntilde;os "pastores" lunares como S/2025 U1. Estas mini-lunas act&uacute;an como guardias de tr&aacute;nsito c&oacute;smicos, manteniendo las part&iacute;culas de los anillos en l&iacute;nea.

¿Qué los mantiene organizados y no se dispersan por todos lados? Probablemente pequeños "pastores" lunares como S/2025 U1. Estas mini-lunas actúan como guardias de tránsito cósmicos, manteniendo las partículas de los anillos en línea.

Con este descubrimiento, Urano suma su luna número 29. Todas llevan nombres de personajes de Shakespeare y Alexander Pope, así que esta pequeña rebelde pronto va a tener un nombre más digno que una sigla con números.

El James Webb recién está empezando a mostrar su verdadero poder. Si puede encontrar una aguja en un pajar cósmico como esta luna microscópica, imaginate qué otras sorpresas nos tiene preparadas. Mientras tanto, esta pequeña luna sigue orbitando tranquila alrededor de Urano, probablemente sin saber que se convirtió en la celebridad científica del momento.

Después de 40 años jugando al escondite espacial más largo de la historia, finalmente decidió salir a saludar. Y nosotros acá, flipando con un descubrimiento que estaba literalmente frente a nuestras narices.

-------------------------------------------------------------

Otras noticias en Urgente24:

La miniserie de 8 capítulos que te atrapa de principio a fi

Ni Chile ni Iguazú: El destino para hacer compras con precios regalados

Vaca Muerta pasó de un récord histórico de actividad a 2 meses consecutivos de caídas

Con Garbarino "en veremos", otra cadena de electrodomésticos cerró todos sus locales

La polémica frase de Guillermo Francella sobre el cine que generó debate en las redes

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES