Aeropuertos Argentina impulsa la formación con una nueva beca

Hasta la fecha, ya se entregaron más de 295 becas en seis países (Argentina, Armenia, Brasil, Ecuador, Italia y Uruguay). Solo en Argentina, el programa otorgó más de 50 becas para maestrías y posgrados en la Universidad de San Andrés, además de cinco becas completas de grado en Ingeniería en la Universidad Austral.

Reconocido en 2024 con el Sky Equity Award 2025 de la OACI, el WIATT se consolidó como una herramienta transformadora para construir un ecosistema aerocomercial más equitativo y diverso.

