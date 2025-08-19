2 dictámenes por el Garrahan: del tapón de Terenzi al exabrupto de Carmen Álvarez Rivero

en Presupuesto y Hacienda, Daniel Kroneberger (La Pampa / UCR) reemplazó a Pablo Blanco (UCR / Tierra del Fuego, ausente por cuestiones meteorológicas); Florencia López (La Rioja / PJ) y Flavio Fama (Catamarca / UCR) en lugar de Oscar Parrilli (Neuquén / PJ) y Mercedes Valenzuela (Corrientes / Eco + Vamos Corrientes); y,

en Salud, Eduardo Vischi (Corrientes / Eco + Vamos Corrientes) pasó a ocupar el lugar de Valenzuela.

Embed "Yo no creo que los niños argentinos tengan derecho a venir al Garrahan a ser curados"



Carmen Álvarez Rivero, diputada por Córdoba, alianza PRO-LLA.pic.twitter.com/Kh8cI6JTi7 — Rodrigo Quiroga (@rquiroga777) August 19, 2025

Todo lo complicó el anuncio de Edith Terenzi (en representación del gobernador Ignacio Torres) y la presentación de dictamen alternativo repleto de modificaciones.

En su texto, élla incorporó la creación de un nomenclador de aplicación obligatoria para “jerarquizar y transparentar” los valores de las partidas médicas de manera tal de asegurar una remuneración justa.

Terenzi fundamentó su texto en que “en 2024 el Hospital Garrahan asistió a 2.347 consultas de pacientes de Chubut”, y añadió: “Hagamos lo posible para que este reclamo sea racional y sea posible”.

Los miembros de Unión por la Patria y los senadores que representan a la Ciudad de Buenos Aires alegaron que la presentación de un dictamen con modificaciones podría retrasar la sanción de la ley.

Pero los oficialistas Ezequiel Atauche (Partido Renovador Federal - LLA / Jujuy) y Carmen Álvarez Rivero (Córdoba / PRO - LLA) respaldaron a Terenzi.

Embed SENADO EN VIVO

Edith Terenzi (Cambio Federal): "Voy a acompañar la media sanción que viene de Diputados, convencida de la urgencia de esta recomposición"https://t.co/GaDNQbgWFu pic.twitter.com/uSsI9CGfXz — Urgente24.com (@U24noticias) August 22, 2024

La presidenta de la Comisión de Salud, Lucía Corpacci (Catamarca / PJ), anunció el pase a la firma de los dictámenes. ("El Garrahan es formador de especialistas pediátricos, pero los becados se han reducido al 50%, lo que significa una baja en los recursos humanos. No se puede seguir tolerando esta descalificación del otro y el maltrato de ser nombrados como ‘vagos’. Acá hablamos de salud pública amparada por tratados internacionales de la OMS”).

El de mayoría, el texto con media sanción de la Cámara baja sin cambios, reunió más de 30 rúbricas. Además de los integrantes de las 3 bancadas peronistas (Frente Nacional y Popular, Unidad Ciudadana y Convicción Federal), firmaron Martín Lousteau, Guadalupe Tagliaferri y Víctor Zimmermann.

José Mayans (Formosa / PJ) acusó a Terenzi de intentar que el proyecto volviera a Diputados: “Devolverla a Diputados con todas esas modificaciones es sepultarla”.

Juliana di Tullio (Buenos Aires / PJ), indignada con Edith Terenzi:

“Es ingenuo presentar este dictamen, pero también lo hace desde el lugar equivocado. Es un error pensarlo desde donde lo piensa porque hoy estamos trabajando en emergencia”.

“Nuestro rol es el rol de la representación de nuestras provincias y no podemos tomar decisiones legislativas porque el Presidente tiene una visión absolutamente totalitaria”.

“El Senado tiene que aprobar esta emergencia porque ojalá hubiera 10 Garrahan, pero hay 1. El Presidente tiene una posición irreductible y usted lo sabe”.

Víctor Zimmermann (Chaco / UCR) dudó sobre el contenido del proyecto en revisión, pero apoyó el despacho de mayoría.

Mensaje de Carolina Moisés (Jujuy / PJ) a Terenzi y otros: “No podemos decir que defendemos al Garrahan y a la salud pública y no firmar el dictamen” (que llegó de Diputados).

