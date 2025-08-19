ANMAT: Esto es lo que realmente había en el lote de tomate triturado investigado

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) había emitido el lunes 18/08 una advertencia de forma preventiva sobre un lote de tomate triturado de marca Marolio por posible contaminación con gusanos. Finalmente, fue descartado el riesgo sanitario.
ANMAT actualiza información sobre el lote de tomate triturado
En un comunicado emitido este martes 19/08, la ANMAT descartó la presencia de microstomum sp en las unidades de tomate triturado y afirmaron que no representan un riesgo sanitario.
Específicamente el producto investigado era: Tomate triturado, libre de gluten, marca Marolio, Peso Neto 500g, RNPA N° 13-061695, Lote L25114 - Vto. ABR 2027, elaborado por MAROLIO SA, Empedrado 2571 Ciudad Autónoma de Buenos Aires - RNE N° 13010369 - Producto de Mendoza.
De acuerdo con la ANMAT, la firma MAROLIO S.A. remitió a la Autoridad Sanitaria de la provincia de Mendoza los informes de trazabilidad sobre el producto.
Finalmente, la agencia nacional de control de alimentos dijo que se descartó la presencia del gusano tipo microstomum sp en el lote de tomate triturado y que no es un peligro para la salud para quienes consuman el producto.
¿Qué encontraron?
"A partir de la observación a través de la lupa estereoscópica binocular con aumento 2X, se observan brotes o germinaciones de color blanco, de superficie lisa y homogénea que salen de las semillas del tomate, descartando la presencia de microstomum sp", comunicó la ANMAT.
Y continuó: "A partir de este resultado se infiere que los hallazgos detectados por el municipio de Rojas se corresponden con la presencia de germen crecido de semillas de tomate, lo cual no representa un riesgo sanitario para aquellos que consuman o tengan en su poder el producto".
Asimismo, informaron que la empresa responsable inició el retiro preventivo de las unidades de tomate triturado.
"La empresa informó que se encuentra retirando preventivamente del mercado el lote en cuestión y coordinando acciones con la Autoridad Sanitaria de la provincia de Mendoza donde se elabora el producto", apuntó la ANMAT.
