ANMAT: Esto es lo que realmente había en el lote de tomate triturado investigado

¿Qué encontraron?

"A partir de la observación a través de la lupa estereoscópica binocular con aumento 2X, se observan brotes o germinaciones de color blanco, de superficie lisa y homogénea que salen de las semillas del tomate, descartando la presencia de microstomum sp", comunicó la ANMAT.

Y continuó: "A partir de este resultado se infiere que los hallazgos detectados por el municipio de Rojas se corresponden con la presencia de germen crecido de semillas de tomate, lo cual no representa un riesgo sanitario para aquellos que consuman o tengan en su poder el producto".

Asimismo, informaron que la empresa responsable inició el retiro preventivo de las unidades de tomate triturado.

"La empresa informó que se encuentra retirando preventivamente del mercado el lote en cuestión y coordinando acciones con la Autoridad Sanitaria de la provincia de Mendoza donde se elabora el producto", apuntó la ANMAT.

----------

