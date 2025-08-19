Racing recibe a Peñarol por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores. Desde las 21.30, el Cilindro de Avellaneda será la sede para que el equipo de Gustavo Costas vuelva a escribir un capítulo épico.
en vivo COPA LIBERTADORES
Racing 1 - Peñarol 1: la Academia va por otro capítulo de hazaña y diluvio
Racing se había puesto en ventaja con un gol tempranero de Maravilla Martínez. Peñarol lo empató rápidamente. El encuentro está abierto.
EN VIVO
-
22:42
Peñarol, replegado, le cierra los caminos a Racing
-
22:41
La Academia mejoró las conexiones entre sus jugadores: están más cerca entre ellos y así logran darle una buena circulación a los pases y, como consecuencia, construir mejores jugadas
-
22:34
Comienza el 2T
-
22:07
Final del 1T
-
22:02
[VAR] Gol anulado a Racing: Marcos Rojo había convertido de cabeza, pero el árbitro detectó un empujón previo
-
21:48
La Academia está demasiado vertical y eso genera inconexión entre sus futbolistas
-
21:45
¡Gol de Peñarol! VIDEO: Cabezazo imponente de Herrera para el 1 a 1
-
21:44
VIDEO: ¡Manotazo salvador de Arias! El arquero sacó una pelota difícil y evitó el empate de Peñarol
-
21:41
A pesar de estar en condiciones, la cantidad de agua en el campo de juego dificulta los pases y la fluidez del juego
-
21:38
¡Gol de Racing! VIDEO: Maravilla Martínez capturó una pelota perdida en el área y puso el 1 a 0
-
21:35
Racing está intenso y juega en campo de Peñarol: no lo deja pasar la mitad de cancha
-
21:25
Comienza el partido
-
21:24
Recibimiento espectacular en el Cilindro: mucha expectativa para una noche que promete alto voltaje
-
20:39
Cuántos partidos lleva Racing sin ganar
-
20:12
La larga de Peñarol que se terminó hace cuatro días
-
19:54
El de apellido innombrable debuta en la Academia, que va por la hazaña
-
19:54
Equipo confirmado en Racing
El duelo respira épica. El marco, un diluvio incesante que cubre a Buenos Aires desde hace más de 20 horas, es un condimento especial. A pesar de estar en desventaja en el marcador, ese es un escenario en el que la Academia se siente muy cómoda: jugando en su cancha, con el respaldo de su gente, con su estilo de juego vertical y eléctrico, puede inclinar la cancha a su favor.
Deja tu comentario