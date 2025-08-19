urgente24
Racing 1 - Peñarol 1: la Academia va por otro capítulo de hazaña y diluvio

Racing se había puesto en ventaja con un gol tempranero de Maravilla Martínez. Peñarol lo empató rápidamente. El encuentro está abierto.

19 de agosto de 2025 - 21:10

EN VIVO

Racing recibe a Peñarol por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores. Desde las 21.30, el Cilindro de Avellaneda será la sede para que el equipo de Gustavo Costas vuelva a escribir un capítulo épico.

El duelo respira épica. El marco, un diluvio incesante que cubre a Buenos Aires desde hace más de 20 horas, es un condimento especial. A pesar de estar en desventaja en el marcador, ese es un escenario en el que la Academia se siente muy cómoda: jugando en su cancha, con el respaldo de su gente, con su estilo de juego vertical y eléctrico, puede inclinar la cancha a su favor.

Peñarol, replegado, le cierra los caminos a Racing

La Academia mejoró las conexiones entre sus jugadores: están más cerca entre ellos y así logran darle una buena circulación a los pases y, como consecuencia, construir mejores jugadas

Comienza el 2T

Final del 1T

[VAR] Gol anulado a Racing: Marcos Rojo había convertido de cabeza, pero el árbitro detectó un empujón previo

La Academia está demasiado vertical y eso genera inconexión entre sus futbolistas

A pesar de ser ese su estilo de juego, la ansiedad lo lleva a acelerar de forma aislada. Los pelotazos al espacio para Martínez o Solari le resultan una tentación, pero ambos disputan esos envíos en soledad. No hay acompañamiento entre ellos o por parte de los volantes. El equipo queda partido y sus ataques pierden fuerza.

¡Gol de Peñarol! VIDEO: Cabezazo imponente de Herrera para el 1 a 1

VIDEO: ¡Manotazo salvador de Arias! El arquero sacó una pelota difícil y evitó el empate de Peñarol

A pesar de estar en condiciones, la cantidad de agua en el campo de juego dificulta los pases y la fluidez del juego

¡Gol de Racing! VIDEO: Maravilla Martínez capturó una pelota perdida en el área y puso el 1 a 0

Racing está intenso y juega en campo de Peñarol: no lo deja pasar la mitad de cancha

Comienza el partido

Recibimiento espectacular en el Cilindro: mucha expectativa para una noche que promete alto voltaje

Cuántos partidos lleva Racing sin ganar

La Academia necesita un triunfo para levantar la confianza. Hace tres partidos que no gana, tras la derrota frente a Tigre, la caída contra Peñarol y el empate ante Boca.

La larga de Peñarol que se terminó hace cuatro días

El equipo de Diego Aguirre llevaba 22 partidos invictos, tras la victoria ante la Academia el martes pasado. Sin embargo, el viernes cayó ante Boston River por el campeonato uruguayo y se cortó la racha.

El de apellido innombrable debuta en la Academia, que va por la hazaña

Marcos Rojo hace su debut oficial con la camiseta de Racing. El DT lo vio bien en los entrenamientos y cree que es un partido para él.

Equipo confirmado en Racing

Arias; Pardo, Sosa, Rojo; Martirena, Nardoni, Almendra, Rojas; Solari, Balboa, Martínez

