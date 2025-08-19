Renuncian los directores de inflación y pobreza del INDEC y crece el ruido en estadísticas oficiales

Contexto de tensiones y relevancia técnica

La decisión de abandonar cargos tan estratégicos ocurre en un contexto cargado de exigencias. El país espera la puesta en funcionamiento del nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC), cuya elaboración exige metodologías actualizadas basadas en datos más recientes, como los de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) de 2017/2018, y cuya difusión está prevista para fines de 2025, luego de las elecciones legislativas.

Esta actualización representa uno de los cambios estadísticos más significativos desde años, y llega en un momento donde la credibilidad y solidez del INDEC están bajo escrutinio.

Además, el organismo debe enfrentar críticas sobre falta de actualización de sus estadísticas y cierta “partidización libertaria”, según denuncian trabajadores a Ámbito. En paralelo, los empleados del INDEC protestan por condiciones laborales precarias y reclaman mejoras salariales, dado que muchos perciben salarios por debajo de la línea de pobreza que ellos mismos calculan.

¿Qué implican estas salidas para la credibilidad del organismo?

Las renuncias de Giglio y Manzano representan un golpe simbólico y técnico que podría retrasar la implementación del nuevo IPC y la modernización de otras estadísticas clave.

En un organismo donde la confianza pública es esencial, sobre todo después de años de tensiones políticas u operativas, estas bajas presentan un desafío significativo. La normalización estadística requiere no solo recursos técnicos sino estabilidad institucional y compromiso técnico, algo que podría comprometerse si continúan las tensiones internas y el deterioro salarial.

Perspectivas y próximos pasos

Por ahora solo se conoce el destino para uno de los cargos. Desde el 1° de septiembre, la Dirección de Índices de Precios de Consumo quedará a cargo de la economista Josefina Rim, quien ya había ocupado ese puesto entre octubre de 2017 y diciembre de 2020.

image Josefina Rim, luego de doctorarse en la Universidad de KAIST, vuelve al país para reemplazar a Guillermo Manzano en el INDEC.

Georgina Giglio retomará funciones en la Dirección Provincial de Estadística de la provincia de Buenos Aires. El INDEC aclaró que Giglio seguirá vinculada al sistema estadístico nacional y mantendrá coordinación con la Dirección Nacional de Índices de Precios.

