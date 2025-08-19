El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) atraviesa un momento de alta tensión tras anunciarse dos renuncias relevantes en su estructura técnica: Guillermo Manzano, director de Estadísticas de Condiciones de Vida, y Georgina Giglio, a cargo de la Dirección de Índices de Precios de Consumo (IPC).
CRISIS EN EL INDEC
Renuncian los directores de inflación y pobreza del INDEC y crece el ruido en estadísticas oficiales
Se fueron los jefes de inflación y pobreza en medio de internas en el INDEC, bajos salarios y sospechas sobre la independencia técnica del organismo.
Ambos cargos son fundamentales para la elaboración de indicadores económicos sensibles como el nivel de pobreza y el costo de vida. Según fuentes del organismo, las salidas se producirán a principios de septiembre.
Motivos oficiales del INDEC y versiones internas
Desde el INDEC, bajo la dirección de Marco Lavagna, se aclaró a diversos medios que Manzano renunció por “diferencias de criterios y formas sobre la gestión de equipos”, subrayando que no se trata de desacuerdos metodológicos sobre contenidos estadísticos. Por su parte, la desvinculación de Giglio se atribuyó a “cuestiones personales”, aunque gremialistas vinculan su decisión al congelamiento salarial que afecta a cargos ejecutivos desde diciembre de 2023; en estos casos, hasta un 60% del salario depende de componentes que llevan meses sin actualizarse.
Contexto de tensiones y relevancia técnica
La decisión de abandonar cargos tan estratégicos ocurre en un contexto cargado de exigencias. El país espera la puesta en funcionamiento del nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC), cuya elaboración exige metodologías actualizadas basadas en datos más recientes, como los de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) de 2017/2018, y cuya difusión está prevista para fines de 2025, luego de las elecciones legislativas.
Además, el organismo debe enfrentar críticas sobre falta de actualización de sus estadísticas y cierta “partidización libertaria”, según denuncian trabajadores a Ámbito. En paralelo, los empleados del INDEC protestan por condiciones laborales precarias y reclaman mejoras salariales, dado que muchos perciben salarios por debajo de la línea de pobreza que ellos mismos calculan.
¿Qué implican estas salidas para la credibilidad del organismo?
Las renuncias de Giglio y Manzano representan un golpe simbólico y técnico que podría retrasar la implementación del nuevo IPC y la modernización de otras estadísticas clave.
En un organismo donde la confianza pública es esencial, sobre todo después de años de tensiones políticas u operativas, estas bajas presentan un desafío significativo. La normalización estadística requiere no solo recursos técnicos sino estabilidad institucional y compromiso técnico, algo que podría comprometerse si continúan las tensiones internas y el deterioro salarial.
Perspectivas y próximos pasos
Por ahora solo se conoce el destino para uno de los cargos. Desde el 1° de septiembre, la Dirección de Índices de Precios de Consumo quedará a cargo de la economista Josefina Rim, quien ya había ocupado ese puesto entre octubre de 2017 y diciembre de 2020.
Georgina Giglio retomará funciones en la Dirección Provincial de Estadística de la provincia de Buenos Aires. El INDEC aclaró que Giglio seguirá vinculada al sistema estadístico nacional y mantendrá coordinación con la Dirección Nacional de Índices de Precios.
