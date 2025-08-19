Se pincha la Inteligencia artificial y tracciona a las empresas tecnológicas

La incertidumbre se vio amplificada por recientes declaraciones del CEO de OpenAI, Sam Altman, quien reconoció la posibilidad de una burbuja:

¿Están los inversores demasiado entusiasmados? En mi opinión, sí. ¿Están los inversores demasiado entusiasmados? En mi opinión, sí.

Altman advirtió que algunos podrían perder mucho dinero, aunque sostuvo que el valor social de la IA a largo plazo será enorme.

image Sam Altman, CEO de OPENAI, cree que hay una burbuja en la inteligencia artificial, que muchos perderán dinero pero apuesta al largo plazo.

El sector ya había dado señales de sensibilidad estadounidense en enero, cuando la empresa china de IA DeepSeek anunció avances significativos, lo que generó dudas sobre el liderazgo de Estados Unidos en el sector. Aunque los mercados se recuperaron rápidamente entonces, la señal de alarma quedó encendida.

También se vieron afectadas acciones vinculadas a las criptomonedas. Bitcoin cayó un 2,7%, arrastrando a empresas como Strategy y Metaplanet.

Por contraste, sectores defensivos como el consumo básico, servicios públicos e inmobiliarios subieron, revelando una rotación hacia activos considerados más estables.

A pesar del retroceso, la tecnología sigue siendo el motor del mercado en 2025. El subíndice tecnológico del S&P 500 ha subido un 14% desde mediados de mayo, liderado por empresas fuertemente asociadas con la inteligencia artificial. Sin embargo, los inversores comienzan a demandar resultados tangibles. La euforia sola ya no alcanza.

