Agrality y Rizobacter reciben contundente correción a la baja de FIX

Los números son claros: la deuda financiera trepó a $194.536 millones a marzo de 2025, casi duplicando el nivel de 2022. El ratio de Deuda Neta/EBITDA escaló a 7,1x, mientras que la cobertura de intereses se redujo a apenas 1,6x, señal de fragilidad extrema.

El margen de EBITDA se desplomó del 23% promedio en 2018-2022 a apenas 11% en 2025. A ello se suma una liquidez ajustada: al cierre de marzo contaba con USD 22 millones en caja, que cubrían solo la mitad de los vencimientos de corto plazo.

Rizobacter Argentina S.A.

Impacto en el mercado y en Bioceres

Ambas rebajas son un golpe directo a la estrategia financiera de Bioceres, que venía expandiéndose con fuerte apalancamiento y emisiones de ON en dólares. FIX dejó claro que si los nuevos proyectos industriales de Rizobacter (planta de biotecnológicos en Argentina y adyuvantes en Brasil) no generan los flujos esperados, las calificaciones volverán a caer.

Para los inversores locales, el mensaje es contundente: las ON de Rizobacter, que pagan entre 3,9% y 8% anual en dólares, hoy cargan con un mayor riesgo de incumplimiento. En paralelo, Agrality enfrenta un horizonte incierto, con ingresos más volátiles y atada al destino de Bioceres.

Una señal roja para todo el agro

El castigo de FIX trasciende a las dos compañías. Se interpreta como un síntoma de vulnerabilidad financiera del sector agroindustrial argentino, en un año atravesado por menor producción y mayores necesidades de capital de trabajo.

Mientras el Gobierno insiste en que el agro será motor de divisas, la realidad muestra que hasta las empresas líderes se endeudan más rápido de lo que generan. Con estas rebajas, los inversores vuelven a mirar al agro argentino con desconfianza.

