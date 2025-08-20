La calificadora FIX (afiliada de Fitch Ratings) encendió las alarmas en el agro al aplicar una doble corrección a la baja. Agrality S.A. pasó de A(arg) a BBB+(arg), mientras que Rizobacter Argentina S.A. cayó a BBB(arg), ambas con Rating Watch Negativo, lo que anticipa riesgos adicionales de nuevas rebajas en el corto plazo.
GOLPE AL AGRO
Agrality y Rizobacter reciben contundente correción a la baja de FIX
La calificadora FIX (de Fitch Ratings) encendió las alarmas en el agro al aplicar una doble corrección a la baja, en este caso, para Agrality y Rizobacter.
Estas compañías forman parte del entramado de Bioceres Crop Solutions, la multinacional agrobiotecnológica que cotiza en Wall Street bajo el ticker BIOX. La decisión refleja un deterioro financiero creciente en el grupo, en un contexto donde la sequía, el endeudamiento en dólares y la caída de márgenes presionan de lleno al corazón del complejo de insumos agrícolas.
Agrality
Agrality, dedicada a la producción agrícola bajo contrato, mantenía hasta ahora una performance estable, con márgenes de EBITDA en torno al 20% y una cobertura de intereses de 7,7 veces al 30 de junio de 2025. Sin embargo, FIX advirtió que su vínculo accionario y financiero con Bioceres (50%) es un riesgo latente. Si el holding continúa deteriorando su flexibilidad, la nota de Agrality podría caer aún más.
En números, los ingresos de Agrality se desplomaron de $35.986 millones en 2024 a $27.932 millones en el último año móvil, una caída del 22,4%. A pesar de esto, logró sostener un EBITDA de $6.662 millones y reducir su ratio de deuda/EBITDA a 2,4x, desde 3,2x.
Rizobacter
El caso de Rizobacter es más preocupante. FIX bajó no solo la nota de largo plazo sino también la de corto plazo a A3(arg), al tiempo que castigó a sus Obligaciones Negociables (ON) de las series VIII, IX y X.
Los números son claros: la deuda financiera trepó a $194.536 millones a marzo de 2025, casi duplicando el nivel de 2022. El ratio de Deuda Neta/EBITDA escaló a 7,1x, mientras que la cobertura de intereses se redujo a apenas 1,6x, señal de fragilidad extrema.
El margen de EBITDA se desplomó del 23% promedio en 2018-2022 a apenas 11% en 2025. A ello se suma una liquidez ajustada: al cierre de marzo contaba con USD 22 millones en caja, que cubrían solo la mitad de los vencimientos de corto plazo.
Impacto en el mercado y en Bioceres
Ambas rebajas son un golpe directo a la estrategia financiera de Bioceres, que venía expandiéndose con fuerte apalancamiento y emisiones de ON en dólares. FIX dejó claro que si los nuevos proyectos industriales de Rizobacter (planta de biotecnológicos en Argentina y adyuvantes en Brasil) no generan los flujos esperados, las calificaciones volverán a caer.
Para los inversores locales, el mensaje es contundente: las ON de Rizobacter, que pagan entre 3,9% y 8% anual en dólares, hoy cargan con un mayor riesgo de incumplimiento. En paralelo, Agrality enfrenta un horizonte incierto, con ingresos más volátiles y atada al destino de Bioceres.
Una señal roja para todo el agro
El castigo de FIX trasciende a las dos compañías. Se interpreta como un síntoma de vulnerabilidad financiera del sector agroindustrial argentino, en un año atravesado por menor producción y mayores necesidades de capital de trabajo.
Mientras el Gobierno insiste en que el agro será motor de divisas, la realidad muestra que hasta las empresas líderes se endeudan más rápido de lo que generan. Con estas rebajas, los inversores vuelven a mirar al agro argentino con desconfianza.
Más noticias en Urgente24
$Libra: la Justicia de USA levantó el embargo a Hayden Davis y ahora podría girar tokens a Argentina
Dictámen sobre el Garraham y nefastas afirmaciones de legisladora cordobesa
Terrible ola de calor: 1100 muertos y 382 mil hectáreas devoradas por el fuego
Parece que en Boca algunos compañeros ya no se bancan a Edinson Cavani