Compras: cómo conseguir los mejores electrodomésticos desde Tierra del Fuego sin IVA

Comprá sin intermediarios: Electrodomésticos 30% más baratos desde Tierra del Fuego

¿Cómo se aplican los beneficios impositivos en estas compras?

El mayor atractivo del régimen radica en la eliminación del 21% del IVA, permitiendo que los fabricantes ofrezcan sus productos sin el recargo habitual.

ARCA supervisará las operaciones mediante controles de Aduana para garantizar la correcta aplicación de los beneficios y que los productos enviados estén claramente identificados en los portales de venta. Esta medida complementa otras modificaciones impositivas recientes que también impactaron en la competitividad de la industria de Tierra del Fuego.

¿Cuánto se puede ahorrar comprando electrodomésticos desde Tierra del Fuego?

Según un relevamiento en sitios de e-commerce como Mercado Libre, los ahorros pueden ser significativos:

Aire acondicionado split (3.000 frigorías) : antes, el precio rondaba los $1.069.999. Con el régimen de compras directas, se estima un valor entre $590.000 y $710.000, un ahorro de hasta $480.000;

: antes, el precio rondaba los $1.069.999. Con el régimen de compras directas, se estima un valor entre $590.000 y $710.000, un ahorro de hasta $480.000; Celular de gama media con 128 GB : en el comercio tradicional cuesta $410.999; bajo el nuevo esquema podría conseguirse por $350.000;

: en el comercio tradicional cuesta $410.999; bajo el nuevo esquema podría conseguirse por $350.000; Microondas de 20 a 30 litros : de $463.700 a aproximadamente $278.220;

: de $463.700 a aproximadamente $278.220; Televisores de gran tamaño: entre $690.000 y $795.027 en locales tradicionales, mientras que con la compra directa podrían adquirirse por cerca de $560.000.

Aunque algunos productos aún no cuentan con disponibilidad inmediata, se espera que a medida que se amplíe la producción y la logística, aumente la oferta y la cantidad de empresas que se sumen al régimen.

¿Qué impacto tiene esta medida en la industria de Tierra del Fuego?

Desde la Cámara de Comercio de Tierra del Fuego señalaron que este régimen puede compensar parcialmente la pérdida de competitividad de las fábricas locales tras la apertura de importaciones y las reducciones impositivas a nivel nacional.

El impacto real dependerá de factores como:

La cantidad de empresas que implementen portales de venta directa

La disponibilidad de stock

La capacidad logística para atender la demanda continental desde la isla

El régimen se inscribe en un contexto económico donde las políticas de importación y los incentivos fiscales afectan directamente a la producción nacional. Tierra del Fuego, como área aduanera especial, concentra gran parte de la industria electrónica argentina y es sensible a los cambios normativos en comercio exterior e impuestos.

El supermercado que liquida electrodomésticos a 2x1 y desde $11.500

¿Cómo realizar compras desde Tierra del Fuego paso a paso?

Para aprovechar los beneficios, los consumidores deben:

Ingresar a los portales oficiales de los fabricantes adheridos al régimen;

adheridos al régimen; Seleccionar los productos deseados dentro del listado habilitado por ARCA;

deseados dentro del listado habilitado por ARCA; Realizar la compra online , asegurándose de no superar el límite de 3.000 dólares por operación;

, asegurándose de no superar el límite de 3.000 dólares por operación; Recibir el envío directo a domicilio, sin intermediarios y con la exención del IVA aplicada.

Esta forma de compra simplificada permite adquirir electrodomésticos con precios más competitivos y con la certeza de contar con productos certificados y fiscalizados por las autoridades.

Ventajas de comprar electrodomésticos desde Tierra del Fuego

Ahorro de hasta el 40% sobre precios de mercado

Eliminación del IVA del 21%

Acceso a productos directamente de fábrica

Control fiscal por parte de ARCA y Aduana

