Altas posibilidades de tomar el swap de USA

En reunión con el JPMorgan

Bessent dijo que si se produjese “algún tipo de shock externo” en la Argentina, Estados Unidos podría dar un crédito especial "para que el país pudiera continuar con las reformas”.

Creo que, si continúan con lo que están haciendo, si mantienen el rumbo, incluso estaría dispuesto a usar el fondo de estabilización cambiaria (ESF) para suavizar su ajuste, si fuera necesario, si mantienen el rumbo.

En lo que fue todo un gesto de este acercamiento, el funcionario norteamericano visitó Buenos Aires en abril pasado, en uno de sus primeros viajes al exterior.

En aquellos días dijo que esperaba que la Argentina pudiera cancelar el swap otorgado por del gobierno de China. La influencia del gigante asiático en la región latinoamericana es una de las mayores preocupaciones de la administración de Donald Trump.

A todo esto algo hay de cierto y son las dificultades para acumular reservas, de donde se deduce que resultaría oportuna la ayuda de los USA.

