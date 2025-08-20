Altas posibilidades de tomar el swap de USA

De acuerdo con fuentes cercanas a las tratativas, el Gobierno considera la obtención de un apoyo financiero del Tesoro de los EEUU. “Las conversaciones están avanzadas”, señalaron esas fuentes al medio porteño Ámbito aunque no dieron precisiones sobre las cifras, uno de los puntos en discusión.
Por otra parte, se notarían avances en las conversaciones para alcanzar un acuerdo comercial entre EEUU y la Argentina.
El entendimiento incluiría más de un centenar de posiciones arancelarias cuyos porcentajes fluctuarían entre 0 y 10%, es decir, la escala más baja que establece el país del norte.
Todo indica que bajo un total hermetismo continúan las negociaciones en Washington para conseguir un swap. El ofrecimiento fue iniciativa de Scott Bessent, quien la hizo pública en ocasión de su viaje a la Argentina.
Gestión estratégica de USA
Siempre de acuerdo con Ämbito el dato relevante es que la iniciativa de auxiliar financieramente a la Argentina no surgió como un pedido de las autoridades del ministerio de Economía, sino que vino directamente del secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent.
En reunión con el JPMorgan
Bessent dijo que si se produjese “algún tipo de shock externo” en la Argentina, Estados Unidos podría dar un crédito especial "para que el país pudiera continuar con las reformas”.
En lo que fue todo un gesto de este acercamiento, el funcionario norteamericano visitó Buenos Aires en abril pasado, en uno de sus primeros viajes al exterior.
En aquellos días dijo que esperaba que la Argentina pudiera cancelar el swap otorgado por del gobierno de China. La influencia del gigante asiático en la región latinoamericana es una de las mayores preocupaciones de la administración de Donald Trump.
A todo esto algo hay de cierto y son las dificultades para acumular reservas, de donde se deduce que resultaría oportuna la ayuda de los USA.
