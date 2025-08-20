El bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados atraviesa un momento de máxima tensión. En las últimas horas, uno de sus integrantes decidió romper con la disciplina interna y desafiar de lleno los lineamientos de Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem.
La Libertad Avanza suma otro rebelde en su bloque y ahora Marcela Pagano tendrá un compinche
El bloque de La Libertad Avanza pierde un aliado y ahora son dos los diputados que, a pesar de seguir dentro del espacio oficialista, juegan en contra.
Se trata del diputado nacional por San Luis, Carlos D'Alessandro, quien venía resistiendo la lista armada por la hermana presidencial y amagaba incluso con presentar una boleta paralela utilizando el sello oficial del partido. Frente a esa jugada, Karina Milei intervino de urgencia la conducción de LLA en San Luis, desplazando al legislador que presidía el espacio en esa provincia.
Furioso con la decisión, D’Alessandro no tardó en mostrar su malestar: este miércoles 20 de agosto se sentó en su banca y ayudó a la oposición a alcanzar el quórum para abrir una sesión con proyectos que incomodan al Gobierno y tienen impacto directo en el equilibrio fiscal.
El quórum que incomodó a la Rosada
La oposición llegó a los 129 diputados presentes pasado el mediodía, y rápidamente ese número ascendió a 136 cuando el presidente de la Cámara, Martín Menem, dio inicio a la reunión. En ese momento, D’Alessandro estaba en su banca junto a otra libertaria en conflicto con la conducción: Marcela Pagano.
La postal dejó en evidencia lo que muchos en Balcarce 50 prefieren no admitir: dentro del bloque libertario conviven, cada vez más incómodas, dos “ovejas negras” que se niegan a actuar como soldados de Javier Milei.
A Pagano, enfrentada desde hace meses con Martín Menem, se sumó ahora D’Alessandro, con un choque abierto contra la mismísima hermana del Presidente. En la misma fila del recinto se ubicó además la diputada Lourdes Arrieta, conocida como “la diputada de los patitos”, que terminó armando su propio monobloque tras ser expulsada del espacio en medio de un escándalo con gritos e insultos que la enfrentó directamente con el titular de la Cámara.
“La Libertad Avanza juega en contra”
Tras la sesión, D’Alessandro fue consultado por Urgente24 sobre su rol en el quórum.
—“¿Ahora juega en contra de La Libertad Avanza?”, le preguntó U24.
— “LLA juega en contra”, respondió de forma tajante.
Aunque todavía no confirmó si abandonará formalmente el bloque, la posibilidad está sobre la mesa desde que estalló la interna libertaria en San Luis.
La denuncia de D'Alessandro contra funcionarios libertarios
El legislador puntano fue más allá y denunció públicamente a dos funcionarios nacionales de La Libertad Avanza por viajar a San Luis en aviones privados.
“Ayer arribaron a nuestra provincia, en un vuelo privado, Santiago Viola, apoderado nacional de La Libertad Avanza, y Diego Manuel Vartabedian, Director Nacional de Relaciones Institucionales y Asuntos Políticos de la Secretaría General de la Presidencia”, advirtió D’Alessandro.
Según el diputado, ambos viajaron “con el único objetivo de intervenir el partido en nuestra provincia, desconociendo la voluntad expresada democráticamente por el Congreso partidario local y por la militancia que todos los días defiende las ideas de la libertad”.
El sanluiseño cuestionó además el uso de aviones privados:
“Nos resulta inaceptable que se utilicen aviones privados, propios de la casta política que tanto criticamos, para financiar operaciones políticas contra la verdadera representación libertaria en San Luis. Exigimos transparencia: ¿quién paga estos viajes? ¿El gobernador Poggi? ¿‘Lule’ Menem? ¿El propio Viola?”, planteó en un comunicado enviado a periodistas vía WhatsApp.
