La Libertad Avanza suma otro rebelde en su bloque y ahora Marcela Pagano tendrá un compinche

A Pagano, enfrentada desde hace meses con Martín Menem, se sumó ahora D’Alessandro, con un choque abierto contra la mismísima hermana del Presidente. En la misma fila del recinto se ubicó además la diputada Lourdes Arrieta, conocida como “la diputada de los patitos”, que terminó armando su propio monobloque tras ser expulsada del espacio en medio de un escándalo con gritos e insultos que la enfrentó directamente con el titular de la Cámara.

“La Libertad Avanza juega en contra”

Tras la sesión, D’Alessandro fue consultado por Urgente24 sobre su rol en el quórum.

—“¿Ahora juega en contra de La Libertad Avanza?”, le preguntó U24.

— “LLA juega en contra”, respondió de forma tajante.

Aunque todavía no confirmó si abandonará formalmente el bloque, la posibilidad está sobre la mesa desde que estalló la interna libertaria en San Luis.

La denuncia de D'Alessandro contra funcionarios libertarios

El legislador puntano fue más allá y denunció públicamente a dos funcionarios nacionales de La Libertad Avanza por viajar a San Luis en aviones privados.

“Ayer arribaron a nuestra provincia, en un vuelo privado, Santiago Viola, apoderado nacional de La Libertad Avanza, y Diego Manuel Vartabedian, Director Nacional de Relaciones Institucionales y Asuntos Políticos de la Secretaría General de la Presidencia”, advirtió D’Alessandro.

Según el diputado, ambos viajaron “con el único objetivo de intervenir el partido en nuestra provincia, desconociendo la voluntad expresada democráticamente por el Congreso partidario local y por la militancia que todos los días defiende las ideas de la libertad”.

El sanluiseño cuestionó además el uso de aviones privados:

“Nos resulta inaceptable que se utilicen aviones privados, propios de la casta política que tanto criticamos, para financiar operaciones políticas contra la verdadera representación libertaria en San Luis. Exigimos transparencia: ¿quién paga estos viajes? ¿El gobernador Poggi? ¿‘Lule’ Menem? ¿El propio Viola?”, planteó en un comunicado enviado a periodistas vía WhatsApp.

