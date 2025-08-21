Cáncer de vejiga: Un nuevo tratamiento eliminó tumores en el 82% de los pacientes

Fue entonces cuando los científicos probaron un nuevo sistema de liberación de fármacos: TAR-200.

Los pacientes fueron tratados con TAR-200 cada tres semanas por seis meses y luego cuatro veces al año durante los dos años posteriores.

Descubrieron que en la mayoría de los pacientes el cáncer se destruyó. "En 70 de los 85 pacientes, el cáncer desapareció y, en casi la mitad de los casos, seguía sin aparecer un año después", detalla la USC.

El sistema de administración de medicamentos, TAR-200, "eliminó tumores en el 82% de los pacientes".

¿Cómo es el nuevo tratamiento contra el cáncer de vejiga?

La USC explica que, "TAR-200 es un dispositivo farmacológico en miniatura con forma de pretzel que contiene gemcitabina, un fármaco quimioterapéutico".

Este dispositivo se inserta en la vejiga por medio de un catéter. Una vez ahí, "el TAR-200 libera la gemcitabina de forma lenta y constante en el órgano durante tres semanas por ciclo de tratamiento".

Los resultados del ensayo clínico fueron publicados en la Revista de Oncología Clínica y los investigadores creen que es un importante avance en el tratamiento de algunos tipos de cáncer de vejiga.

“Esta nueva terapia es la más eficaz reportada hasta la fecha para el tipo más común de cáncer de vejiga”, afirmó la Dra. Daneshmand , quien también es directora de oncología urológica de Keck Medicine de la USC.

“Los hallazgos del ensayo clínico representan un avance en el tratamiento de ciertos tipos de cáncer de vejiga, lo que permite mejorar los resultados y salvar vidas”, agregó.

Síntomas del cáncer de vejiga

A propósito del cáncer de vejiga, siempre es importante hablar de sus signos y síntomas.

El cáncer de vejiga a menudo provoca signos y síntomas que hacen que las personas acudan al médico, por eso, desde la Sociedad Americana contra el Cáncer, indican que a menudo el cáncer de vejiga se detecta en etapas tempranas.

El cáncer de vejiga puede causar cambios al orinar. Entre los signos y síntomas del cáncer de vejiga se encuentran los siguientes:

Sangre en la orina

Orinar con más frecuencia de lo habitual

Dolor o ardor al orinar

Sensación de que necesita orinar inmediatamente, incluso cuando su vejiga no está llena

Tener problemas para orinar o tener un flujo débil de orina

Tener que levantarse para orinar muchas veces durante la noche

