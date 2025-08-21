A 5 meses de la reapertura y tras conocerse el caso de gripe aviar en la Argentina, China tomó la decisión inmediata de suspender importaciones de productos avícolas, y lo hizo de manera indefinida.
Indefinidamente: China cortó importaciones de Argentina tras el caso de gripe aviar
A 5 meses de la reapertura y tras conocerse el caso de gripe aviar local, China suspendió importaciones de productos avícolas argentinos, indefinidamente.
La medida fue informada por el sitio web de aduana.
La decisión llegó luego de que Argentina informó el primer caso de gripe aviar en un establecimiento comercial. Cabe destacar que en 2023 hubo un brote importante de esta enfermedad y que le costó al país poder exportar libremente.
Producto de 2023, China reabrió la compra de productos avícolas recién hace 5 meses. Y ahora volvió a suspender...
Vuelta atrás de China
Los principales productos que importa China son patas de pollo, alitas de pollo y trozos de pollo con hueso.
"El aviso de suspensión, publicado en un sitio web de aduanas, no indicó el motivo de la medida ni cuánto tiempo permanecerá vigente. Las autoridades aduaneras no respondieron inmediatamente a una solicitud de comentarios", informó la agencia de noticias 'Reuters'.
Este escenario pone al precio de la carne aviar en el ojo de la tormenta. China también suspendió las importaciones de Brasil, España, entre otros países, por lo que mete presión al precio internacional.
"Esta decisión puede ayudar a apuntalar los precios de algunos productos avícolas, ya que China ha restringido las importaciones de algunos proveedores importantes", dijo Pan Chenjun, analista senior de proteínas animales de Rabobank en Hong Kong.
Al mismo tiempo, consideró que el impacto en precios será limitado dado que China cuenta con un excedente de carne de aviar.
