Indefinidamente: China cortó importaciones de Argentina tras el caso de gripe aviar

"El aviso de suspensión, publicado en un sitio web de aduanas, no indicó el motivo de la medida ni cuánto tiempo permanecerá vigente. Las autoridades aduaneras no respondieron inmediatamente a una solicitud de comentarios", informó la agencia de noticias 'Reuters'.

Este escenario pone al precio de la carne aviar en el ojo de la tormenta. China también suspendió las importaciones de Brasil, España, entre otros países, por lo que mete presión al precio internacional.

"Esta decisión puede ayudar a apuntalar los precios de algunos productos avícolas, ya que China ha restringido las importaciones de algunos proveedores importantes", dijo Pan Chenjun, analista senior de proteínas animales de Rabobank en Hong Kong.

Al mismo tiempo, consideró que el impacto en precios será limitado dado que China cuenta con un excedente de carne de aviar.

Otras noticias de Urgente24

INTA: Tras el fallo de la Justicia y el rechazo en Diputados, hoy puede haber otro del Senado

Privatización de las hidroeléctricas: La letra chica y el cepo al precio de la energía

Milei perdió discapacidad, $LIBRA, ATN y 2 diputados pero ganó jubilados

Afuera Spagnuolo y silencio sobre Karina Milei y los Menem