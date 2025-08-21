Paran 50 contratistas y le advierten a Paolo Rocca que "la gente ahora no tiene nada que perder"

Para Brunelli, también diputado provincial del peronismo, Siderar busca llevar el conflicto a un juego de desgaste: "Si lo que quieren es alargarlo, esto sigue. Mañana nos juntamos acá si hay alguna cosa y, si no, que siga el baile", dijo el metalúrgico frente al nutrido grupo de trabajadores contratistas.

Además le dejaron una advertencia a Paolo Rocca: "Los salarios están tan deprimidos, que la gente ahora no tiene nada que perder".

image Esta mañana, según 'Opinando San Nicolás', los contratistas de Ternium-Siderar realizaron una protesta en reclamo por mejoras salariales en el marco del paro de actividades que afecta a la planta General Savio, el cual continuará hasta que haya una solución al conflicto.

El paro del miércoles

Este miércoles, el paro fue total en esas empresas. Según detallaron en el gremio, en las discusiones están participando el titular de Ternium, Martín Berardi, en permanente consulta con el CEO de Techint, Paolo Rocca.

Dirigentes de la UOM señalaron que el conflicto con los contratistas es un proceso de larga data y que pide "una negociación que en Siderar no están dispuestos a dar".

image

En ese marco, detallaron que Siderar, a través de la empresa Exiros que controla a sus proveedores y prestadores, viene pidiendo un reducción permanente de la producción, del orden del 3% mensual. Eso, impacta directamente en el recorte salarial a los trabajadores de esas contratistas.

Al momento, de las 50 empresas en conflicto, apenas nueve hicieron ofrecimientos que tampoco colmaron expectativas, ya que se trataron de sumas no remunerativas por única vez, sin considerar los reclamos por condiciones laborales.

En el sector advierten que este problema es apenas una cara de la crisis del acero que amenaza con ser integral, de profundizarse el ingreso de planchones más baratos de China, a partir de la apertura de importaciones.

"Si siguen entrando planchones más baratos de China, desaparece todo el proceso de los horno y la coquería. Quedarían los laminadores nada más con esas importaciones", detallaron.

