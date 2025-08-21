Trabajadores de las 50 contratistas que operan en el predio de más de cien hectáreas de Ternium-Siderar, la fábrica de acero más grande del país del Grupo Techint, continúan el cese de actividades, y le advirtieron a Paolo Rocca que "los salarios están tan deprimidos, que la gente ahora no tiene nada que perder".
¿JUEGA AL DESGASTE?
Paran 50 contratistas y le advierten a Paolo Rocca que "la gente ahora no tiene nada que perder"
La medida de fuerza de ayer en Ternium, la fábrica de acero de Techint, tuvo 100% de acatamiento por lo que sigue hoy, y con amenaza a Paolo Rocca, quien -afirman- "juega al desgaste".
El reclamo por mejoras salariales y en las condiciones laborales no tuvo respuestas durante las cinco audiencias de conciliación obligatoria y una vez terminada esa instancia, en la delegación San Nicolás de la UOM avanzaron con medidas de fuerza.
Se trata de un conjunto de trabajadores de las 50 contratistas que operan en el predio de más de cien hectáreas de Ternium-Siderar en General Savio.
Los operarios denuncian que hace un año que no les aumentan el salario que, a estas alturas, ya está por debajo de la línea de pobreza. En el gremio señalaron que la firma del Grupo Techint buscó desentenderse y les planteó que encaren negociaciones por separado con cada empresa.
"Ya les dijimos que no. Esto solo se arregla con que Siderar, que se parapeta con estos contratistas, los deje de usar de forro y ponga la guita", dijo el titular de UOM San Nicolás Naldo Brunelli en la asamblea post reunión con autoridades de Ternium.
Para Brunelli, también diputado provincial del peronismo, Siderar busca llevar el conflicto a un juego de desgaste: "Si lo que quieren es alargarlo, esto sigue. Mañana nos juntamos acá si hay alguna cosa y, si no, que siga el baile", dijo el metalúrgico frente al nutrido grupo de trabajadores contratistas.
Además le dejaron una advertencia a Paolo Rocca: "Los salarios están tan deprimidos, que la gente ahora no tiene nada que perder".
El paro del miércoles
Este miércoles, el paro fue total en esas empresas. Según detallaron en el gremio, en las discusiones están participando el titular de Ternium, Martín Berardi, en permanente consulta con el CEO de Techint, Paolo Rocca.
Dirigentes de la UOM señalaron que el conflicto con los contratistas es un proceso de larga data y que pide "una negociación que en Siderar no están dispuestos a dar".
En ese marco, detallaron que Siderar, a través de la empresa Exiros que controla a sus proveedores y prestadores, viene pidiendo un reducción permanente de la producción, del orden del 3% mensual. Eso, impacta directamente en el recorte salarial a los trabajadores de esas contratistas.
Al momento, de las 50 empresas en conflicto, apenas nueve hicieron ofrecimientos que tampoco colmaron expectativas, ya que se trataron de sumas no remunerativas por única vez, sin considerar los reclamos por condiciones laborales.
En el sector advierten que este problema es apenas una cara de la crisis del acero que amenaza con ser integral, de profundizarse el ingreso de planchones más baratos de China, a partir de la apertura de importaciones.
"Si siguen entrando planchones más baratos de China, desaparece todo el proceso de los horno y la coquería. Quedarían los laminadores nada más con esas importaciones", detallaron.
