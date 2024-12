Todavía Paolo Rocca tiene más influencia en la Argentina que en Brasil

En Brasil

El Tribunal Superior de Justicia de Brasil rechazó un recurso de aclaratoria que Confab Industrial, junto con sus afiliadas Ternium Investments y Ternium Argentina (el grupo T/T, de Techint) que controla Usiminas, había presentado en una demanda promovida por Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) por la compra de acciones de Usiminas en 2011. Es impensable algo así en la Argentina contra el holding de Paolo Rocca, más allá de que logró una mejora en el resultado financiero del fallo judicial: el Tribunal revisó a la baja el monto de la indemnización a pagar por Techint y la bajó de US$ 927 millones a US$ 109 millones (aunque inicialmente el reclamo era por US$ 2.000 millones).

“El Tribunal Superior de Justicia de Brasil de la República Federativa de Brasil (TSJ) publicó hoy su decisión unánime de rechazar el recurso de aclaratoria presentado por Ternium Argentina S.A. (“Ternium Argentina” o “la Sociedad”) junto con la subsidiaria de Ternium, Ternium Investments, y con Confab Industrial S.A., subsidiaria de Tenaris S.A. (todas las cuales componen el denominado Grupo T/T bajo el acuerdo de accionistas de Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. – USIMINAS)”, informó Ternium a la CNV.

Y añadió que sa presentación que fue rechazada “tenía como objetivo revertir la decisión del TSJ del 18 de junio 2024 que ordenaba al Grupo T/T pagar una indemnización a Companhia Siderúrgica Nacional (“CSN”) en relación con la adquisición por parte del Grupo T/T de una participación en Usiminas”.

Luego aclaró que “sin perjuicio de lo mencionado, el TSJ resolvió, también por unanimidad, modificar el mecanismo de ajuste monetario aplicable, al igual que limitar los honorarios de los abogados, reduciendo de esta manera el monto total que sería pagadero por el Grupo T/T a CSN en caso de que esta última prevaleciera en sus reclamos”.

“Asumiendo ajuste monetario hasta el 30 de noviembre de 2024 y fijando en BRL5 millones el monto de honorarios de abogados, en cada caso según lo determinado de conformidad con la decisión del TSJ publicada hoy, el monto potencialmente pagadero por Ternium Argentina sería aproximadamente de BRL 700 millones (aproximadamente u$s109 millones)”, añadió.

Más allá de estas consideraciones, Ternium destacó que “la Sociedad, así como el resto de los miembros del Grupo T/T, continúan considerando que todos los reclamos y alegaciones de CSN son infundadas y carentes de mérito, y que en relación con la adquisición de Usiminas, el Grupo T/T no estaba obligado a realizar una oferta pública de adquisición ni a pagar indemnización alguna a CSN”.

