Jorge Rial tomó una sorpresiva decisión que alarmó a todos: “Ya está”

Jorge Rial y su episodio con la muerte

”Me levanté con un dolor de pecho, como si una pata de elefante me estuviera pisando. Yo estaba esperando más resultados y cuando me están llevando para hacer otro electro, me fui Vi una luz blanca, no sé cómo explicarlo, estaba en otro lugar. Era lo mejor”, recordó Rial acerca de ese momento en el cual estuvo muerto por diez minutos. Todo fue hace un año y ocho meses.

El mal momento de la hija de Jorge Rial

Morena Rial denunció un episodio muy complicado recientemente en Córdoba y todos quedaron en shock. “Incidente policial en la casa de Morena Rial en Córdoba. Fuentes policiales me confirman que la famosa vivió un violento episodio con una amiga", dijo el periodista Juan Etchegoyen en X (ex Twitter). “Esta amiga tuvo un brote psicótico mientras se encontraba en la vivienda de More. La situación se puso muy tensa y la hija de Jorge llamó al 911 para denunciar el hecho", agregó.

Hoy en día Morena es mamá y sigue envuelta en escándalos constantes. Jorge Rial está encantado con su nieto Amadeo, quien llegó a su vida para transformarla por completo. “Soy inmensamente feliz. La vida fue buena conmigo. Con mi familia. El balance es positivo. Con muchos escollos en el camino pero con amor para superarlos”, escribió el periodista tras su nacimiento.

