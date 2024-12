"Me pegó una piña": Disturbios en la llegada de Wanda Nara a Tribunales

Qué dijo la abogada de Wanda Nara

Luego de las agresiones por parte de la Policía a la prensa, quien habló al respecto fue Ana Rosenfeld. "Cuando entramos fuimos primero al juzgado, no vinimos directamente acá porque la intención era que el juez probablemente la recibiera a Wanda para que Wanda planteara un poco la problemática", explicó.

Cuando le preguntaron a la letrada sobre la custodia de las hijas que tienen en común, respondió: "No es el tema de la custodia sino cómo va a funcionar la interacción familiar".





Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/AmericaTV/status/1866122084851577335&partner=&hide_thread=false Ana Rosenfeld, abogada de Wanda Nara: "El divorcio está planteado en Italia". y dijo: "Mauro Icardi no está viendo a las nenas"



Cc @desayunook @PamelaDav pic.twitter.com/JjnwXGfHwJ — América TV (@AmericaTV) December 9, 2024



"En principio ella va a vivir en la Argentina dónde va a vivir él no lo sabemos todavía", reveló y posteriormente reafirmó que es la abogada de Wanda Nara desde hace 16 años.

Luego le consultaron acerca de el vínculo entre la modelo y el deportista, aseguró: "No existe. No hay diálogo". Asimismo, dijo que el delantero del Galatasaray no ve a las niñas.

