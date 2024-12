Natalia Oreiro confesó cómo la fama afectó su salud mental

En esta ocasión, estuvo como invitada en Las pibas dicen por Blender, y reveló cómo le afectó en su salud alcanzar tanta fama de manera repentina y recordó un ataque de pánico que tuvo previo a presentarse en el Gran Rex. "Yo no me había preparado para ser cantante, llevándolo al plano profesional, me había preparado para ser actriz", explicó.