Arde la pelea entre OLGA y LUZU TV: La firme defensa de Migue Granados

"No es robar, se llama trabajo"

"No es mala leche"

"A Marti Benza la llamé para otro proyecto"



December 10, 2024



"No es robar. Yo entiendo que eso son susceptibilidades que alteran a los fans de un canal o del otro. Pero no es robar, se llama trabajo", explicó en diálogo con LAM luego de la contratación de Nacho Elizalde y Marti Benza y remarcó para evitar conflicto: "No es mala leche". Asimismo, utilizó el ejemplo de los clubes de fútbol que necesitan ver el desempeño de los jugadores en otros conjuntos para analizar sus rendimientos.