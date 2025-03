Tomás Dente explicó el trasfondo de sus explosivas editoriales: "Estoy indignado..."

Por último, y en referencia a qué motiva sus monólogos contra figuras de la política o del ambiente mediático, Dente sintetizó: "Estoy indignado con todo últimamente".

Escándalo en lo de Tomás Dente: Gritos y abandono del estudio en vivo

En la velada del miércoles 26/3 durante la emisión de Entrometidos, envío encabezado por Tomás Dente en Net TV, se dio un escandaloso cruce entre el conductor y Diego Mazzea luego de que expusieran las entrevistas a un grupo de ex empleadas de Jésica Cirio y su ex esposo, Elías Piccirillo.

Tras el tenso intercambio, el panelista decidió abandonar el estudio.

El clima se caldeó cuando Mazzea decidió restarle importancia a los testimonios y dudar de su veracidad, ya que las denunciantes se encontraban de espaldas y sin mostrar la cara a cámara.

Me parece muy extraño que después de esta detención se salga a hablar. Estoy hablando porque yo soy uno de los productores de este programa también", aseguró el panelista, luego de recibir un mensaje de un abogado que justificaba sus dichos.

Luego de que Dente critique a aquel letrado por no mostrarse al aire para hacer su juicio de valor, Mazzea defendió al emisor de los mensajes: "¿Sabes por qué no sale al aire? Porque ella está de espaldas, entonces como no hay testimonio están confiando en mí que este testimonio es cierto. Así que te pido que tampoco pongas en cuestión de valor cuando yo estoy en el medio".

Cuando el tono comenzó a elevarse, el conductor decidió interrumpir y sostuvo: "El testimonio de Mónica es un esfuerzo de esta producción, ese abogado carancho viene de afuera. No quiero a nadie de afuera que venga a cuestionar los contenidos de este programa".

Desaprobando los dichos de Dente, Mazzea decidió levantarse de su silla y retirarse del estudio. "Me voy a retirar ahora porque ella se tiene que dar vuelta, sino el testimonio no es real para mí", lanzó. "No vamos a permitir que nadie de afuera venga a cuestionar este programa. El conductor soy yo", dijo el presentador por su parte.

"No quiero pelear con Diego ni con nadie, pero el programa lo manejo yo. Y de ninguna manera me voy a poner, jamás, en el lugar de una persona que todavía no pudo explicar cómo consiguió la fortuna y cómo se subió a ese tren de vida con el trabajo que tenía", continuó Dente, y procedió a apuntar contra la ex modelo:

Ni ella ni su marido. El que está detenido en un calabozo de Comodoro Py es él, no es ni Mónica ni su familia. Yo voy a defender siempre a las personas de bien. Porque aparte, he laburado con Cirio, y sé perfectamente cómo se maneja. Es una de las personas más asquerosas que hay en este medio, lo vi yo con mis propios ojos. No besa, no saluda, te mira de reojo Ni ella ni su marido. El que está detenido en un calabozo de Comodoro Py es él, no es ni Mónica ni su familia. Yo voy a defender siempre a las personas de bien. Porque aparte, he laburado con Cirio, y sé perfectamente cómo se maneja. Es una de las personas más asquerosas que hay en este medio, lo vi yo con mis propios ojos. No besa, no saluda, te mira de reojo

Y arremetió: "Si sos un carancho que querés fama y querés luz, andá a buscarla a otro lado querido. Conmigo no. A mí no me va a amedrentar nadie, solamente Dios. ¿Estamos, pedazo de sátrapa? Me da lo mismo quién es, no voy a permitir que alguien ajeno a este programa venga a cuestionar nuestro trabajo y mucho menos cuando el testimonio viene de una persona de bien".

Después de unos minutos, el conductor volvió a sacar el tema a colación y apuntó nuevamente contra su compañero, que no volvió al estudio: "Diego no está. A mí no me gusta llevarme mal con mis compañeros de laburo. Me dicen que Diego está ofendido. ¿Puedo decirlo sin rodeo? Me importa un bledo. Yo defiendo nuestra nota y defiendo a Mónica".

"Yo le creo, estoy viendo lo angustiada que está. Si a Diego no le gusta, acá hay un montón de programas de televisión. Se va a Gossip o se queda en Ispa. De ninguna manera va a venir nadie a digitarme el programa a mí", concluyó Dente.

