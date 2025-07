Teléfono para el ministro de Defensa: Ruido en las fuerzas por salarios atrasados

Fuerza Aérea 193

Gendarmería 386

Prefectura Naval 322

Policía Federal 412

Policía de Seguridad Aeroportuaria 177 y el

Servicio Penitenciario Federal 292

En total, 2.273 bajas en solo seis meses, lo que representa una cifra alarmante en comparación con años anteriores.

La mayoría son jóvenes que, al ser destinados a ciudades como Buenos Aires, no pueden afrontar los costos de alquiler ni sostener una vida digna lejos de sus provincias de origen. Muchos de ellos optan por regresar a sus provincias para sumarse a las policías locales o buscar oportunidades en el sector privado.

image El malestar con las fuerzas se puede disiparse con un retoque en los ingresos y replanteos serios en las obras sociales

Crisis en salud

El sector no está exento a otros que tienes dificultades en el mismo orden. Los problemas se agudizan especialmente fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires. Aunque los descuentos por obra social en los recibos de sueldo pueden llegar hasta los $300 mil mensuales, en muchas provincias no hay prestadores o son muy escasos, y los afiliados deben esperar meses para acceder a un especialista o cubrirse de forma particular.

Lo mismo ocurre con las coberturas de medicamentos. En todos los casos aparece el Estado como responsable por la baja cápita que abona y los atrasos en girar los fondos.

Las quejas se acumulan en todas las jerarquías. El malestar también se extiende a los efectivos retirados, que denuncian abandono sanitario de sus obras sociales nacionales, falta de contención y un sistema de salud que funciona con grandes diferencias según la jurisdicción.

En muchos casos, se trata de hombres y mujeres que sirvieron durante décadas, pero que hoy deben recurrir a servicios públicos colapsados o pagar de su bolsillo estudios y tratamientos.

Salarios en julio

El personal de las Fuerzas Armadas que se desempeña en todo el territorio nacional recibe en julio una cifra similar al mes anterior, de esa manera continuará vigente la última planilla para todas las categorías.

Por lo tanto, la referencia inmediata es la resolución 24/2025 que fijó “el haber mensual del Personal Militar de las Fuerzas Armadas y del Personal de la Policía de Establecimientos Navales”, para el mes de marzo, abril y mayo de 2025, conforme los importes para las distintas jerarquías, detallados en los anexos del escrito.

Así, en julio, se mantienen los valores del mes pasado, a la espera de una nueva resolución del ministerio de Defensa que actualice los salarios del sector.

La actual escala salarial abarca al personal del Ejército Argentino, la Armada y la Fuerza Aérea. La normativa establece los montos exactos para cada cargo y, según consta en el escrito, las partidas dependen del presupuesto general de la administración pública nacional del Ministerio de Defensa.

Cuánto ganan los miembros de las Fuerzas Armadas en julio de 2025

El personal de las Fuerzas Armadas Argentinas en julio recibe los siguientes montos, según la jerarquía:

Teniente General, Almirante, Brigadier General: $2.613.259

General de División, Vicealmirante, Brigadier Mayor: $2.330.450

General de Brigada, Contralmirante, Brigadier: $2.123.272

Coronel, Capitán de Navío, Comodoro: $1.859.800

Teniente Coronel, Capitán de Fragata, Vicecomodoro: $1.617.005

Mayor, Capitán de Corbeta: $1.273.932

Capitán, Teniente de Navío: $1.055.067

Teniente Primero, Teniente de Fragata, Primer Teniente: $938.420

Teniente, Teniente de Corbeta: $846.017

Subteniente, Guardiamarina, Alférez: $766.215

Suboficial Mayor: $1.306.627

Suboficial Principal: $1.158.356

Sargento Ayudante, Suboficial Primero, Suboficial Ayudante: $1.026.898

Sargento Primero, Suboficial Segundo, Suboficial Auxiliar: $903.271

Sargento, Cabo Principal: $810.933

Cabo Primero: $727.764

Cabo, Cabo Segundo: $673.588

Voluntario 1ra., Marinero 1ra.: $613.548

Voluntario 2da., Marinero 2da.: $567.782

Cuánto cobran los miembros de la Policía de Establecimientos Navales en julio de 2025

La normativa también abarca a quienes integran la Policía de Establecimientos Navales, que en julio tienen las siguientes cifras:

Comisario Inspector: $805.567

Comisario: $773.219

Sub Comisario: $719.201

Oficial Principal: $627.241

Oficial Inspector: $570.613

Oficial Subinspector: $477.234

Oficial Ayudante: $395.307

Oficial Subayudante: $347.667

Subescribiente: $567.679

Sargento Primero: $428.859

Sargento: $410.963

Cabo: $329.534

Agente de Primera: $318.521

Agente de Segunda: $313.364

