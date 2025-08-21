El abogado de Wanda Nara, Nicolás Payarola, podría ir preso por estafas millonarias

image

La Cámara también evaluó la conducta del abogado frente a los dispositivos electrónicos secuestrados durante los allanamientos: Payarola se negó a entregar los patrones de acceso y habría ingresado de manera remota a la información, un "indicador concreto de peligro de entorpecimiento probatorio".

Para los jueces, la magnitud de los fondos y la reiteración de los hechos justifican la caución real para asegurar la sujeción al proceso.

Embed NICOLÁS PAYAROLA, EL ABOGADO DE WANDA NARA PUEDE IR PRESO#LapeClubSocial @sergiolapegue pic.twitter.com/Bl8MYL7e79 — América TV (@AmericaTV) August 21, 2025

La estrategia de Nicolás Payarola para aprovecharse de figuras mediáticas

En la causa que involucra a Gonzalo Montiel, Payarola fue procesado por defraudación por administración infiel, con un embargo sobre sus bienes hasta cubrir 810 millones de pesos, aunque sin prisión preventiva.

La denuncia de Montiel y su familia describe cómo Payarola se ganó su confianza "refiriendo en reiteradas oportunidades que tenía conexiones, que podía ayudarnos en los temas económicos y que estaba a disposición para lo que necesitáramos (...) las maniobras eran logradas debido al poder de convencimiento y la tremenda capacidad de mentir".

image En la causa Montiel, el abogado fue procesado por defraudación y embargado por 810 millones de pesos. La investigación revela maniobras planificadas que aprovecharon la confianza del futbolista y su familia.

Además, el abogado aconsejó pesificar una deuda y trazar hipotecas sobre propiedades para beneficiarse económicamente, mientras su historial incluye la retención de dinero destinado a la importación de una moto BMW que nunca llegó a la víctima, según consta en la causa judicial.

El análisis judicial de la Cámara concluye que la suma de los montos apropiados y la reiteración de maniobras complejas representan un riesgo concreto de fuga y de entorpecimiento probatorio. Esto explica la decisión de imponer una caución real, que ahora definirá el juez de grado.

La resolución también unifica todas las causas de Payarola en San Isidro, consolidando el seguimiento judicial sobre el abogado que, además de Montiel, tuvo vínculos con figuras mediáticas como Wanda Nara.

