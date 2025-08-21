La Justicia de San Isidro revocó la eximición de prisión de Nicolás Payarola, el abogado conocido por sus vínculos con Wanda Nara y por manejar causas de alto perfil. También está involucrado en un expediente que afecta directamente a Gonzalo Montiel, mientras el tribunal ordena una caución real para garantizar que se mantenga sujeto al proceso.
CAUCIÓN REAL O CÁRCEL
El abogado de Wanda Nara, Nicolás Payarola, podría ir preso por estafas millonarias
Nicolás Payarola enfrenta una nueva medida judicial tras revocarle la eximición de prisión. Está vinculado a Wanda Nara y Gonzalo Montiel en causas separadas.
Cómo la Justicia detectó un esquema de estafas repetidas
Nicolás Payarola, además de ser conocido por su vínculo con Wanda Nara, está en el centro de la investigación por múltiples estafas que superan los 63 millones de pesos y 64 mil dólares en total, según la fiscalía de Benavidez.
La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro, con los magistrados Carlos Blanco y Luis Cayuela, resolvió revocar la eximición de prisión bajo palabra y exigir una caución real.
El fiscal Cosme Iribarren detalló que Payarola está involucrado en al menos siete hechos de estafa, más delitos como defraudación por retención indebida, abuso de firma en blanco y administración fraudulenta reiterada.
Entre los casos más relevantes, se lo acusa de quedarse con más de 11 millones de pesos de un cliente en 2022, sin atender los intereses patrimoniales de la víctima, y de presionar a otro damnificado para que entregara 500 mil dólares para evitar el remate de un campo en La Pampa por 48 millones de pesos.
La Cámara también evaluó la conducta del abogado frente a los dispositivos electrónicos secuestrados durante los allanamientos: Payarola se negó a entregar los patrones de acceso y habría ingresado de manera remota a la información, un "indicador concreto de peligro de entorpecimiento probatorio".
Para los jueces, la magnitud de los fondos y la reiteración de los hechos justifican la caución real para asegurar la sujeción al proceso.
La estrategia de Nicolás Payarola para aprovecharse de figuras mediáticas
En la causa que involucra a Gonzalo Montiel, Payarola fue procesado por defraudación por administración infiel, con un embargo sobre sus bienes hasta cubrir 810 millones de pesos, aunque sin prisión preventiva.
La denuncia de Montiel y su familia describe cómo Payarola se ganó su confianza "refiriendo en reiteradas oportunidades que tenía conexiones, que podía ayudarnos en los temas económicos y que estaba a disposición para lo que necesitáramos (...) las maniobras eran logradas debido al poder de convencimiento y la tremenda capacidad de mentir".
Además, el abogado aconsejó pesificar una deuda y trazar hipotecas sobre propiedades para beneficiarse económicamente, mientras su historial incluye la retención de dinero destinado a la importación de una moto BMW que nunca llegó a la víctima, según consta en la causa judicial.
El análisis judicial de la Cámara concluye que la suma de los montos apropiados y la reiteración de maniobras complejas representan un riesgo concreto de fuga y de entorpecimiento probatorio. Esto explica la decisión de imponer una caución real, que ahora definirá el juez de grado.
La resolución también unifica todas las causas de Payarola en San Isidro, consolidando el seguimiento judicial sobre el abogado que, además de Montiel, tuvo vínculos con figuras mediáticas como Wanda Nara.
