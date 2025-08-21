En la noche del miércoles (20/08) Susana Roccasalvo estuvo como invitada en Otro día perdido y durante la entrevista aprovechó para recordarle a Mario Pergolini la vez que desde el Gran Rex le dijo "vieja" cuando apenas tenía 40 años y no se la dejó pasar.
TRAPITOS AL SOL
Susana Roccasalvo incomodó a Mario Pergolini al recordar cuando le dijo "vieja"
La periodista Susana Roccasalvo se hizo presente en el programa Otro día perdido y no dejó pasar la oportunidad para enfrentarlo al conductor.
"Hoy sos una llama votiva, antes eras un fuego", le dijo en primera instancia la invitada recordando el pasado del comunicador en los medios de comunicación con la intención de remarcarle que sobre todo en Caiga quien caiga no le temblaba el pulso a la hora de criticar a las figuras.
A lo que el conductor contestó con ironía: "Qué lindo. Todos los que vienen siempre se acuerdan de algo que dije. Pero no hay problema, lo podemos charlar". Fue en ese entonces que la periodista aprovechó para revelar lo que dijo frente a su hija que presenció el ciclo que se emitió desde el reconocido teatro.
"Estaba mi hija arriba, con los compañeros del colegio", expresó y sumó con seriedad: "Yo tenía 40, no sé si había llegado a 41. Me dijiste vieja". "¿Vos no te acordás lo que yo te dije al otro día en Rumores?", preguntó picante. Asimismo, entre risas, reconoció: "Me la agarré con tu pobre y santa mujer".
Susana Roccasalvo estalló de furia tras los Martín Fierro de Radio
Hace algunas semanas se llevó a cabo el Martín Fierro de Radio 2025 y Susana Roccasalvo explotó de furia al observar que no tenía un lugar asignado en ninguna mesa.
“Yo estaba invitada por Aptra como siempre. Este año no tenía terna”, recordó en diálogo con LAM. Sin embargo, la situación cambió apenas ingresó al salón: “Llegué y al rato no había mesa para mí”.
Según su relato, su lugar estaba ocupado por el periodista Tommy Reynolds de Radio Mitre, quien se habría negó a desocupar su lugar. “Vi que alguien estaba sentado en la mesa que correspondía a mi nombre. El señor Tommy Reynolds estaba sentado en mi lugar”, dijo molesta.
Luego del imprevisto, finalmente, la conductora confesó que decidió retirarse del lugar enojada con lo que había pasado: “Me fui a mi casa y me puse el pijama”.
-----------------------------
Más contenido en Urgente 24:
Con Garbarino, "en veremos", otra reconocida cadena de electrodomésticos cerró todos sus locales
El mensaje del Banco Provincia que prendió todas las alarmas
Riquelme vuelve a 'patear el tablero' y 'limpió' a Milton Giménez
MODO vs Mercado Pago: Pulseada por ver quién se queda con los pagos en el exterior
No es Uber: la firma que incorpora mujeres conductoras a su equipo