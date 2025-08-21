Susana Roccasalvo incomodó a Mario Pergolini al recordar cuando le dijo "vieja"

Susana Roccasalvo estalló de furia tras los Martín Fierro de Radio

Hace algunas semanas se llevó a cabo el Martín Fierro de Radio 2025 y Susana Roccasalvo explotó de furia al observar que no tenía un lugar asignado en ninguna mesa.

“Yo estaba invitada por Aptra como siempre. Este año no tenía terna”, recordó en diálogo con LAM. Sin embargo, la situación cambió apenas ingresó al salón: “Llegué y al rato no había mesa para mí”.

Según su relato, su lugar estaba ocupado por el periodista Tommy Reynolds de Radio Mitre, quien se habría negó a desocupar su lugar. “Vi que alguien estaba sentado en la mesa que correspondía a mi nombre. El señor Tommy Reynolds estaba sentado en mi lugar”, dijo molesta.

Luego del imprevisto, finalmente, la conductora confesó que decidió retirarse del lugar enojada con lo que había pasado: “Me fui a mi casa y me puse el pijama”.

